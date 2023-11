A Bari torna l’appuntamento col mondo del Volontariato: dialoghi, mostre, spettacoli e concerti e casette bianche

Torna a Bari – l’1, 2 e 3 dicembre all’interno dello Spazio Murat e sulla Muraglia - il Meeting del Volontariato, la kermesse organizzata dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola OdV che chiama a raccolta persone che operano nel mondo del Terzo Settore e cittadinanza, per mescolare e fondere tutti coloro che mirano ad essere Comunità. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Presenti il sindaco Antonio Decaro, l’assessora al Welfare del Comune di Bari Francesca Bottalico, la presidente del CSVSN Rosa Franco, il direttore del CSVSN Alessandro Cobianchi e la responsabile della Comunicazione della Fondazione Casillo Marilù Ardillo.

Obiettivo e focus di quest’anno il valore dell’Educazione, in una edizione che prevede la partecipazione di circa 200 studenti e studentesse. Educazione come viaggio e destinazione di ogni essere umano. Ecco perché il termine META, nella sua più comune accezione di “scopo”, ma anche in quella di “trasformazione”, è il titolo scelto per la XV edizione dell’evento.

Educazione intesa come fattore essenziale di emancipazione e crescita dell’individuo e della comunità, come elemento necessario per rafforzare le pratiche di convivenza, ingrediente imprescindibile dell’agire del volontariato. Una relazione fondata sulla cura dell’altro, per crescere insieme e valorizzare le agenzie educative come luogo privilegiato dello scambio e dell’incontro culturale, umano e sociale.

Il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola OdV ha scelto di sviluppare, nel corso dei tre giorni, una serie di dialoghi volti allo sviluppo del pensiero critico e originale su un tema centrale nel dibattito attuale. Per raggiungere l’obiettivo, parteciperanno esperti del settore che operano a livello nazionale.

In continuità con le precedenti, anche questa XV edizione del Meeting si svolgerà all’interno dello Spazio Murat, in piazza del Ferrarese e sulla Muraglia, centro nevralgico del capoluogo pugliese. Anche quest’anno infatti, 86 associazioni – insieme ai loro volontari – occuperanno le casette bianche del Volontariato sistemate su via Venezia: sarà come sempre occasione per conoscere meglio coloro che quotidianamente si danno da fare per la cura del prossimo. In più, ciascuna associazione esporrà nelle casette gadget e manufatti artigianali, perfetti per i primi regali di Natale. Lo scorso anno il Meeting del Volontariato ha accolto 60 associazioni, 8 scuole, 460 studenti e migliaia di visitatori.

I temi proposti in questa edizione, e intorno ai quali si svilupperanno incontri e dialoghi, sono davvero tanti: dalla lettura della società moderna attraverso il racconto social alla formazione di una nuova coscienza collettiva per lo sviluppo di una comunità non violenta, dall’analisi degli attuali conflitti in atto tra Russia e Ucraina e Israele e Palestina all’importanza delle relazioni umane, passando dalla lotta alla violenza di genere alla costruzione di luoghi nelle periferie umane.

I dibattiti saranno affidati a professionisti che arriveranno da tutta l’Italia: Domenico Iannacone, giornalista e autore RAI, Federico Faloppa, professore di Linguistica e membro del Comitato di esperti per la lotta ai discorsi d’odio del Consiglio d’Europa, Mauro Pescio, autore e podcaster di Radio24, Audible, Chora e Raiplaysound, Mauro Battuello, responsabile Relazioni Esterne Piazza dei Mestieri, Eugenia Carfora, dirigente scolastico Istituto Superiore F. Morano Caivano, Sabina Langer, autrice e socia fondatrice Casa delle Donne di Milano, Sandro Marenco, Social Prof, speaker radiofonico e content creator, Luca Botturi, professore in Media in educazione SUPSI Scuola universitaria professionale Svizzera italiana, Elisa Salamini, cofondatrice associazione Mamamò, Agostino Zanotti, fondatore associazione Ambasciata della Democrazia Locale e Zavidovic, Nazario Zambaldi, regista teatrale e componente Comitato Scientifico Fondazione Alexander Langer Stiftung, Alberto Pellai, professore Educazione Sanitaria Università degli Studi Milano, Maria Pia Vigilante, presidente associazione Giraffa, Rosy Paparella, attivista per i diritti dei bambini e delle bambine, Daniel Zaccaro, educatore Comunità Kayros, Chiara Tommasini, presidente CSVnet, Silvana Calaprice, Tutore civico Tutela Diritti Infanzia, Costantino Esposito, Storia della Filosofia dip. DIRIUM Uniba, don Angelo Cassano referente Libera Puglia, Fiorenza Pascazio, presidente Anci Puglia, Antonio Mira, editorialista Avvenire, Antonia Chiara Scardicchio, professoressa associata Pedagogia Generale e Sociale Uniba, Marilù Ardillo, responsabile Comunicazione Fondazione Vincenzo Casillo, don Francesco Preite, presidente Salesiani per il Sociale Aps, Giovanni Romeo, presidente CSV Cosenza, don Lino Modesto, direttore Caritas diocesana Bari-Bitonto. Sono solo alcune delle personalità che animeranno i dibattiti in programma.

Contestualmente agli incontri sarà aperta al pubblico la mostra “Cinema e Volontariato”, esposizione di lavori originali realizzati dagli studenti dell’IISS G. Marconi - M. Hack di Bari nell’ambito del progetto “Generi Culturali” curato dal CSVSN. Ciascuna opera rappresenta il frutto di un percorso portato avanti nell’ultimo anno, in cui gli studenti – insieme ai professionisti del settore che li hanno guidati - si sono cimentati nell’apprendimento delle regole di una buona Comunicazione Sociale attraverso l’utilizzo di immagini cinematografiche. Ispirandosi infatti a storiche locandine di film campioni d’incasso, gli studenti hanno creato opere originali dedicate agli ambiti in cui opera il Volontariato.

Non mancheranno come sempre momenti dedicati alla musica e agli spettacoli. Le tre serate del Meeting saranno infatti animate dalla musica vintage-retrò di Dj Misspia, che scalderà il pubblico di via Venezia. Daniela Baldassarra invece, attivista, scrittrice e drammaturga, terrà un dialogo-spettacolo sulla lotta alla violenza di genere. Ancora, i concerti dei Radicanto – gruppo musicale italiano il cui nome prende vita dall’idea di unire radici popolari e canto, con una miscela di musica folk e canzone d’autore - e dei Maltesi, musicisti con il dono di riportare in vita le grandi canzoni del cantautore genovese Fabrizio De André.

Il XV Meeting del Volontariato è un evento che si svolgerà con il patrocinio di Regione Puglia, Comune di Bari, Rai (anche mediapartner), Ordine dei Giornalisti, Università degli Studi di Bari, Forum del Terzo Settore, CSVnet, Fondazione Vincenzo Casillo.