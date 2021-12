XIII edizione Meeting del Volontariato: eventi, conferenze e spettacoli nel cuore di Bari

Conferenze, laboratori, spazi espositivi, musica e teatro. Dopo lo stop dello scorso anno a causa della pandemia, torna l’evento che chiama a raccolta il mondo del Volontariato di Puglia. “L’altro che è in me: il volontario allo specchio” è il nome scelto per la tredicesima edizione del Meeting. Officina degli Esordi, Sala Murat e Castello Svevo sono i luoghi scelti quest’anno dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola per favorire l’incontro e il confronto tra cittadini e volontari su temi di stretta attualità.

Dal 9 al 12 dicembre il capoluogo pugliese torna dunque protagonista della Solidarietà e della Gratuità con nomi di calibro nazionale: Vera Gheno, accademica e sociolinguista, Erica Mou, cantautrice, Bruno Mastroianni, filosofo, giornalista ed esperto di conflitti online, Cesare Moreno, presidente dell’associazione Maestri di Strada e Tiziana di Masi, attrice, sono solo alcuni dei protagonisti di questa edizione.

L’appuntamento 2021 del Meeting si articolerà in due fasi: la prima – 9 e 10 dicembre – con i laboratori organizzati dalle associazioni: dal laboratorio sulla Creatività di Franco Liuzzi, esperto di comunicazione e direttore di Moscabianca a quello di pittura ispirato al metodo Toullet a cura dell’associazione Crearte Kids ETS, dall’incontro sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare dell’associazione Emervol a quello sull’integrazione degli stranieri tenuto da Gaetano Balena, presidente di Impegno 95. Grande attesa per il laboratorio di fumetto della scuola di grafica e fumetto Grafite e per l’incontro sull’importanza del Volontariato dell’associazione InConTra Odv. Novità di quest’anno Asso(ciazioni) nella manica!, il laboratorio rivolto alle associazioni della Fondazione Vincenzo Casillo per mappare i bisogni delle organizzazioni e le possibili sinergie attivabili. Insieme alla facilitatrice Mariagiovanna Italia, invece, presenteremo i progetti sostenuti dal CSVSN grazie al concorso #Ideattiva 2021, che ha premiato le idee più intraprendenti e con maggiore impatto sul territorio.

La seconda fase poi, 11 e 12 dicembre, con conferenze e spettacoli. Si parte nella sala Murat sabato 11 dicembre con l’inaugurazione ufficiale del Meeting, alla presenza del presidente del CSVSN Rosa Franco, del sindaco di Bari Antonio Decaro, dell’assessore comunale al Welfare Francesca Bottalico, della direttrice del Castello Svevo di Bari Alessandra Mongelli e di Costantino Esposito, docente di Filosofia dell’Università degli Studi di Bari. E ancora, convegni e conferenze sui temi dell’Educazione e della Ricostruzione.

Non mancheranno gli spettacoli: sabato 11 dicembre alle ore 21:00, nella sala Bona Sforza del Castello Svevo, la cantautrice Erica Mou in concerto, presenterà il suo nuovo album Nature, disco in cui l’artista si apre a nuove sonorità e approda a nuove sfumature di scritture. Domenica 12, invece, sempre nella sala Bona Sforza alle ore 21:00, l’attrice Tiziana di Masi porterà in scena lo spettacolo teatrale #IOSIAMO, un concentrato di testimonianze di volontari che operano in associazioni impegnate nei fronti più caldi delle emergenze sociali.

Il 9 e 10 dicembre, all’Officina degli Esordi inoltre, “Diritti senza confini per l’infanzia e l’adolescenza”, la mostra fotografica di Tom Pietrasik, a cura del Comitato Provinciale Bari UNICEF. Pietrasik racconta, attraverso le sue immagini i luoghi, i volti e le storie che l’UNICEF incontra nella sua missione di supporto, aiuto e solidarietà internazionale.