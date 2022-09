'Il meglio di Rimbamband' in scena a Bari a conclusione di Palcoscenici di Comunità

Indirizzo non disponibile

Dopo quasi tre mesi di programmazione, giunge al termine la rassegna Palcoscenici di Comunità di AncheCinema, progetto finanziato dal Comune di Bari nell'ambito dell'Avviso Le Due Bari. Domenica 25 settembre alle ore 20:30 all’Anfiteatro Arena della Pace di Bari, dunque, chiusura affidata allo spettacolo Il meglio di Rimbamband del celebre gruppo comico di attori/musicisti pugliesi composto da Raffaele Tullo, Renato Ciardo, Vittorio Bruno, Francesco Pagliarulo e Nicolò Pantaleo.

Lo spettacolo presenta, assieme ad alcuni inediti, i pezzi più amati della Rimbamband grazie ai quali ha fatto ridere negli ultimi anni tutti i teatri d’Italia. Un vero tour de force della comicità, nel quale lo spettatore rimane in balia di questi cinque straordinari musicisti un po’ suonati, che incantano, creano, illudono, emozionano, demistificano, provocano. Allo spegnersi delle luci, come per magia, il reale si farà surreale, l’impossibile diventerà possibile, il possibile improbabile. Il pubblico verrà travolto dall'irresistibile mix di musica, mimo, clown, tip-tap, teatro di figura, rumorismo, fantasia teatrale, parodie. Il tutto shakerato con un ritmo comico incalzante e servito con energia travolgente.

Precede lo spettacolo della Rimbamband, dalle 17:00 alle 19:30, Bari Music(All) LAB, innovativo laboratorio di teatro musicale, condotto dai migliori docenti dell'Academy di Musical Theatre di MAT Entertainment e AncheCinema, adatto a bambini e ragazzi under 18. Nel workshop si esploreranno i fondamenti della performing art, dal ruolo dello spazio alla profondità del personaggio attraverso i linguaggi della recitazione e del canto. Un'esperienza unica di formazione alla scoperta del Musical Theatre ma soprattutto di sé stessi.





Domenica 25 settembre

Anfiteatro Arena della Pace (presso Mongolfiera Japigia, Bari)

BARI MUSIC(ALL) LAB - Ore 17:00-19:30

Iscrizioni gratuite qui: bit.ly/BARIMusicAllLAB

Info SMS/WhatsApp 329 6112291

IL MEGLIO DI RIMBAMBAND - Ore 20:30

Ingresso libero e gratuito (non si accettano prenotazioni).

Si consiglia massima puntualità.

Info 329 611 22 91