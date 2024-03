La cantautrice Melga a Palo del Colle

Prosegue il 16 marzo la rassegna musicale targata Asteria Space alla Biblioteca G.M. Giuliani di Palo del Colle con una giovane e talentuosa cantautrice. Alle ore 20,30 MELGA (Gaia Costantini) presenterà il suo progetto discografico "Figli" dialogando con Giuliana Vendola e alternando momenti di esibizione musicale da vivo.

Gaia Costantini, in arte Melga, è una cantautrice classe ’97 nata a Massafra. Laureata in pianoforte al conservatorio G. Paisiello di Taranto nel 2020, inizia la propria carriera artistica già a 16 anni, pubblicando i primi due album: Rattopparte (2016) e Buco (2017). In tutti questi anni pubblica diversi singoli, fra cui Dolce Universitaria e Dicono che Sono Pazzo, partecipa alla trasmissione Esordi di Rai Radio 2, si piazza tra i primi 30 candidati per il concorso 1NEXT Roma (Primo Maggio di Roma) e si classifica seconda al Premio De André.

Ha aperto live di diversi artisti, come Erica Mou, Lorenzo Kruger, Management del dolore post-operatorio, PFM, Modena City Ramblers, Coma_Cose e Venerus, condividendo il palco con Clementino, Mama Marjas, Subsonica, Brunori. Nell’estate del 2023 entra nel roster dell’etichetta discografica DIGA Records alla quale affida l’uscita del prossimo EP, Figli, vincitore del bando Puglia Sounds ed anticipato dal singolo omonimo.

La cantautrice Melga, presenta il suo nuovo lavoro artistico: “Figli”, un EP che racchiude nella forma canzone cinque storie di vita. In uscita per Diga records, con il sostegno di Puglia Sounds, l’EP trova la propria chiave artistica nella contaminazione musicale e nel lavoro poetico. Dalla storia della clochard Teresa a quella di Francesca, Melga racconta, canta e suona le vite della gente.

L'evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. La biblioteca è situata in Via Amerigo Vespucci (stradina adiacente il Comune) a Palo del Colle. Info via mail a info@asteriaspace.it o via tel. 3773872180