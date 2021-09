Melodramma Night, l’Opera per pianoforte a sei mani nella Corte di Palazzo Pesce

Biglietti 10 euro | 8 euro (ridotto over 65 anni) | 5 euro (ridotto under 30 anni) | Ingresso gratuito (titolari AgìmusCard).

Sei mani e una sola tastiera. E gli ottantotto tasti diventano un’orchestra per un omaggio davvero inusuale al mondo dell’Opera con «Melodramma Night», il progetto che le pianiste Rosella Masciarelli, Michela De Amicis ed Erika Vicari presentano domenica 19 settembre (ore 20.15), nella Corte di Palazzo Pesce, a Mola di Bari, per l’AgìmusFestival diretto da Piero Rotolo.

Le tre musiciste formano il Trio Pianiste all’Opera, un condensato di virtuosismo tecnico e sfumature tipiche della tessitura orchestrale. Il repertorio che continuano a portare in giro per il mondo comprende musiche originali per pianoforte a sei mani, risalenti alla metà dell’Ottocento, composte da Angelo Panzini e Giusto Dacci sui temi delle più belle opere di Giuseppe Verdi. Perfetto equilibrio, squisita sensibilità e spiccata musicalità sono i segni caratteristici della formazione, «tre corpi e una sola anima», come le musiciste sono state definite dalla critica musicale. La quale ha più volte sottolineato la grazia e la sintonia del Trio, che vanta oltre cinquecento concerti in Italia e all’estero, dov’è regolarmente invitato da importanti festival e istituzioni musicali.

Biglietteria online https://www. associazionepadovano.it/ acquisto/. Info e prenotazioni 368.568412 oppure 393.9935266. Esibizione obbligatoria del green pass.

