Lungomare di Libri, al Museo Civico di Bari la mostra “La memoria del mare” dell’illustratore Armin Greder

Venerdì 5 luglio ore 19:00 inaugura al Museo Civico di Bari la mostra “La memoria del mare” dell’illustratore Armin Greder, dando il via al Lungomare di Libri. Quest’anno la 4° edizione di Lungomare di Libri, manifestazione letteraria ideata dall’assessora Ines Pierucci che trasforma Bari in una grande libreria a cielo aperto lungo il mare, ruota attorno al tema della memoria del mare: il mare e tutta la memoria che porta con sé, quella storica ed epica, quella vitale e sentimentale, ma anche quella tragica e drammatica.

Proprio il dramma del mare è raccontato nell’esposizione allestita nella sala piano terra del museo, composta da una cinquantina di tavole originali dei volumi Mediterraneo e Isola dell’illustratore Armin Greder, editi da Orecchio Acerbo. Mediterraneo, con postfazione a cura di Alessandro Leogrande, affronta il silenzio che avvolge i naufragi avvenuti in mare, che hanno causato milioni di morti. Un enorme cumulo di corpi privi di vita che vengono costantemente allontanati dal nostro sguardo e dai nostri pensieri. L’isola, con traduzioni curate da Alessandro Baricco, è un grido forte e acuto contro l’intolleranza, una parabola sullo scandalo quotidiano dell’indifferenza, in cui gli abitanti decidono di sbarazzarsi dello straniero e di costruire un grande muro intorno all’isola affinché mai più vi possa mettere piede.

Il racconto di Armin Greder parte proprio da questo non-detto. Ma non si ferma qui: in modo spietato recupera dal mare i tanti fili che legano quel cumulo a noi, alle nostre vite e alle nostre coscienze. A iniziare dai pesci che di quei corpi si cibano e che poi finiscono sulle nostre tavole. Dietro ognuna di quelle stragi, così come dietro ognuno dei viaggi che arrivano a buon fine, ci sono persone in carne e ossa, ognuna con la sua storia, i suoi sogni e i suoi affetti, i suoi traumi e la sua voce.

L’inaugurazione del 5 luglio sarà introdotta dalla lezione del professor Simone Di Biasio, dell’Università degli Studi Roma Tre e dall’intervento di Fausta Orecchio, direttrice editoriale di Orecchio Acerbo Editore. In occasione dei 3 giorni della manifestazione Lungomare di Libri l’ingresso alla mostra sarà gratuito.

Lungomare di Libri è una manifestazione promossa dal Comune di Bari – Assessorato alla Cultura, dall’Associazione Presìdi del libro e organizzata dal Salone Internazionale del libro di Torino, con il sostegno della Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, insieme ai librai di Bari e provincia e alle case editrici pugliesi associate all’APE - Associazione Pugliese Editori.

La mostra sarà visibile gratuitamente fino al 7 luglio e poi prorogata per il mese di agosto, secondo gli orari del museo (dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 18:00, sabato dalle 9:30 alle 13:30 e domenica dalle 17:00 alle 20:00) e secondo le modalità di accesso al museo (biglietto di ingresso intero: 5 euro, ridotto: 3 euro). La prenotazione è necessaria solo per i gruppi superiori a 10 visitatori. Info: 080 5772362, info@museocivicobari.it, www.museocivicobari.it.

Biografia Armin Greder

Fumettista, graphic designer e illustratore. È emigrato in Australia nel 1971, dove ha insegnato design e illustrazione al Queensland College of Art. Al suo lavoro sono state dedicate numerose mostre personali e collettive dalla Germania fino al Giappone. Nel 1996, ha ricevuto il Bologna Ragazzi Award e l’IBBY Honour List con The Great Bear di Libby Gleeson (Scholastic Press). Con Libby Gleeson ha pubblicato anche: Big dog (1991), Sleep time (1993), The princess and the perfect dish (1995) e An ordinary day (2001). Thie Insel (L’isola orecchio acerbo, 2008) pubblicato da Sauerlander nel 2002, è il libro di cui per la prima volta è anche autore dei testi. È tradotto in moltissime lingue e ha ricevuto premi in tutto il mondo, fra cui il Goldener Apfel/Golden alla Biennale di Illustrazione di Bratislava del 2003. Nel catalogo di orecchio acerbo anche La città (2009), Gli stranieri (2012), Italia A/Z (2015), Il serpente tanto solo (2016) e il suo ultimo libro Mediterraneo (2017).