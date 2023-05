A Palo del Colle 1^ Memorial Vanny Mossa

Nasce a Palo del Colle il 1º memorial Vanny Mossa in ricordo di un grande sognatore. Quest'anno, attraverso il trofeo societario, l'asd Ginnastica Ritmica Double Fire ricorda un ragazzo che ha sempre combattuto e dato instancabilmente un grande valore alla vita. Una persona che, nonostante la sua patologia, ha sempre lottato per i suoi sogni rialzandosi dopo ogni caduta. Un esempio di forza e coraggio per tutti i giovani sportivi e non solo. L'evento si terrà domenica 21 maggio dalle ore 9.00 alle 19.00 presso la palestra Antenore in via Monterosa n.48 di Palo del Colle. Più di 120 atleti provenienti dalle sedi di Toritto, Bitetto e Palo si confronteranno sulla pedana societaria. L'ingresso è libero e gratuito al pubblico. Tanti premi e gadget in palio per festeggiare questa giornata ricca di sport, condivisione e sogni.