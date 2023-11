Mens sana Poetry Slam, sfida di poesia performativa a Valenzano

In chiusura del mese dedicato alla salute mentale, SlammalS - Poetry Slam Puglia, l'associazione Lucidafollia e il Comune di Valenzano organizzano una serata di Poetry Slam con una prima manche a tema psicologico il prossimo venerdì 17 Novembre a partire dalle ore 20.



La piazza del centro storico, largo San Benedetto, si popolerà di poeti e poetesse da ogni dove in gara per la gloria e un premio: staccare un biglietto per la finale regionale del Campionato Nazionale LIPS (Lega Italiana Poetry Slam), ma soprattutto per fare della poesia un momento di incontro, di scambio, di divertimento e molto altro.



Ma che cos'è un



È una gara tra poeti, tre minuti a testa per leggere, cantare, recitare un testo scritto di proprio pugno, solo corpo e voce.



A votare i poeti ci sarà una giuria scelta a caso tra il pubblico!



Il vincitore si qualifica per le finali del campionato regionale della LIPS - Lega Italiana Poetry Slam

Il vincitore della finale regionale si qualifica per le nazionali.

Il campione nazionale rappresenta l’Italia agli Europei e ai Mondiali.



L'ingresso è gratuito.



LA GARA



Dopo la formazione della Giuria, si effettuerà un giro di presentazione in cui ogni poeta avrà a disposizione 3 minuti per recitare una poesia di presentazione a tema psicologico. Il turno di presentazione non è sottoposto a votazione della giuria. In seguito si partirà con il primo turno di gara. Verrà estratto a sorte il turno dei partecipanti. Ogni poeta avrà 3 minuti per recitare la poesia in gara e verrà sottoposto al voto della Giuria. I 3 poeti che avranno avuto il punteggio più alto si sfideranno in finale recitando una nuova poesia in modo inverso rispetto alla posizione in classifica. La somma finale verrà fatta sommando i punteggi del primo turno, più quelli ottenuti in finale.