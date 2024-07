Al Teatro Kismet il debutto nazionale de 'I confini del mare'

Si apre con il debutto nazionale di I confini del mare, produzione Teatri di Bari, il programma di Meraviglie d’estate – Teatro musica animazione, la programmazione estiva curata a Bari da Teresa Ludovico per la Cooperativa Kismet.

Giovedì 4 luglio alle ore 21 sul palcoscenico del Teatro Kismet di Bari un racconto che unisce parole e musica per narrare la storia di Simeone, che sulle onde del Mediterraneo ripercorre una vita segnata da tanti incontri, tante strette di mano, tanti scambi. Il testo scritto da Onofrio Pagone, con la voce recitante di Augusto Masiello e le note del pianoforte di Mirko Signorile ritraggono il vecchio ma ostinato protagonista, il cui cuore si commuove davanti ai ricordi, ai successi e alle sconfitte. Davanti al mare Simeone ricorda e passa in rassegna le figure che lo hanno segnato tra gli ex allievi, ma soprattutto i progetti realizzati. Lo spettacolo è stato realizzato in collaborazione con il Ciheam Bari e l’ARPA Puglia, ed è preceduto alle ore 20 dal laboratorio Guida alla visione dello spettacolo Dalla pagina scritta al racconto orale in relazione alla musica, a cura di Amiki - Associazione Amici del Kismet.

Gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Per info si può chiamare il numero 3358052211 o inviare una mail a botteghino@teatrokismet.it. Il botteghino del teatro è attivo dal martedì al venerdì ore 10.30 – 12.30 | 16.30 – 19 e due ore prima dello spettacolo.

La rassegna Meraviglie d’estate rientra nell’ambito dell’Avviso Pubblico ‘Le due Bari 2024’, promosso dal Comune di Bari e finanziato dal POC Metro 2014-2020 e propone oltre un mese di eventi a ingresso libero in teatri, spazi all’aperto e hub per l’infanzia e l’adolescenza, che includono quattro debutti nazionali e due prime regionali. Il progetto è realizzato in collaborazione con Ciheam Bari, ARPA Puglia, Parrocchia di San Sabino, Parrocchia San Pio X, Accademia del Cinema Ragazzi di Enziteto e Associazione Mama Happy Centro servizi famiglie accoglienti. Il programma completo sul sito www.leduebari.it.

