Mercatini, degustazioni ed escursioni sui gozzi: a Monopoli tre domeniche con 'Gozzovigliando'

Arriva a Monopoli “Gozzovigliando 2.3”, l’iniziativa a cura del GAL “Terra dei Trulli e del Barsento”, ideata in continuità con quanto realizzato negli scorsi anni, con l’obiettivo di mettere in risalto il gozzo, la tipica imbarcazione dei marinai monopolitani e diffondere la tradizione peschereccia nell’ambito dell’Intervento 2.3 FEAMP “Valorizzazione del patrimonio culturale della pesca”.

Gozzovigliando 2.3 , l’evento realizzato dal GAL con il patrocinio del Comune di Monopoli, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e di Puglia Promozione e in sinergia con le cooperative dei pescatori locali e delle associazioni del territorio monopolitano, prenderà vita nelle 3 domeniche di ottobre, 15 - 22 e 29, in cui si svolgeranno attività didattiche e ludiche per trasmettere ai bambini la cultura marinaresca; particolare attenzione sarà rivolta ai turisti, la cui presenza contribuisce alla destagionalizzazione e allo sviluppo del settore.

In tale contesto, si inseriscono gli appuntamenti promossi dal GAL. Per tutte le 3 domeniche di ottobre in cui si terrà “Gozzovigliando 2.3” sarà possibile partecipare a corsi gratuiti di pesca per bambini delle scuole primarie o ad escursioni gratuite sui gozzi, una forma di pescaturismo che funge da volano per la valorizzazione del mare e dell’indotto che racchiude, con il coinvolgimento degli armatori. Fulcro dell’iniziativa sarà il Porto Vecchio di Monopoli, attorno al quale si sviluppa il centro storico. Ed è qui che nel corso di “Gozzovigliando 2.3” si terranno eventi collaterali come mercatini, degustazioni culinarie ed esibizioni varie, in un continuo flusso tra passato e presente, tradizione e cultura, radici e sviluppo.

Il primo appuntamento è domenica 15 ottobre alle ore 10.00 al Porto Vecchio - Molo Margherita. Per info e prenotazioni è sufficiente contattare il numero 320/1804642.