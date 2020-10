Mercatino di prodotti tipici locali della Coldiretti, con la “spesa sospesa”, per la Giornata mondiale dell’alimentazione

In occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione, la Coldiretti, d’intesa con il Municipio I, ha organizzato per tutta la giornata, in piazza del Ferrarese, un mercatino di prodotti tipici locali, proponendo la “spesa sospesa”. Si tratta di un’iniziativa finalizzata a sostenere tante persone e famiglie pugliesi impoverite negli ultimi mesi a causa dell’emergenza covid: alcuni dei prodotti alimentari acquistati dai consumatori saranno così donati alla mensa della Cattedrale di San Sabino.

Durante la giornata saranno anche forniti consigli utili per una sana alimentazione a base di prodotti agricoli e agroalimentari tipici della dieta mediterranea, dall’olio extravergine alla pasta made in Italy, dalle verdure alla frutta di stagione.