Mercoledì fotografico - incontro con Valentina Spagnulo

4° Incontro del Mercoledì Fotografico in Biblioteca - ECOLOGIA



Nell’incontro precedente abbiamo guardato alla narrazione fotografica dell’ecologia internazionale. E’ ora il momento di puntare lo sguardo sul nostro territorio con Valentina Spagnulo autrice di Taras.



Taras è un libro fotografico dedicato alla questione ecologica nel tarantino che racconta le conseguenze e l'impatto dell'acciaieria sulla popolazione, sul territorio e sull'economia locale.



Il libro - pubblicato nel 2021 in collaborazione con la scuola Spazio Tempo - riscontra immediatamente grande successo e viene dapprima premiato al contest The Human Ambient al Matera Art International Film Festival, per poi vincere il premio “Letture Portfolio 2022" del Festival Fotografia Europea di Reggio Emilia.



Durante l’incontro esploriamo il progetto Taras con la sua autrice, leggiamo insieme le fotografie ma guardiamo anche al processo di ideazione, sviluppo e creazione dell’oggetto-libro.

Noicattaro (Bari)



Il progetto organizzato dalla Biblioteca e curato dalla fotografa documentarista Anna Maria De Marzo



Info. al numero 080 478 0697 o pagina https://www.facebook.com/bibliotecadivittorio