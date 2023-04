Mercoledì fotografico - talk su ecologia

Mercoledì 3 maggio alle ore 19.30

Il mercoledì fotografico in biblioteca | ECOLOGIA

Appuntamento con “Il mercoledì fotografico in biblioteca”, progetto organizzato dalla Biblioteca e curato dalla fotografa documentarista Anna Maria De Marzo.

L’incontro di maggio si addentra in un ambito della fotografia di difficile definizione. L’intervento dell’uomo e i cambiamenti climatici hanno reso la natura “l’oggetto smarrito” del paesaggio modificando il nostro rapporto con l’ambiente in cui viviamo.



Qual è il nuovo ruolo che la fotografia è chiamata ad assolvere?

Lo scopriamo insieme guardando insieme i lavori di autori come Anne Brigman, Edward Burtynsky, Roberto Polidori, Camille Seaman e Cristina Mittermeier.



SPECIAL GUEST:



Durante l’incontro abbiamo il piacere di ospitare Alberta Zallone che ci presenta il suo ultimo lavoro: “Di notte gli alberi diventano sogni”