Il 25 aprile con 'Merenda nell'Oliveta 2023' a Sammichele di Bari, visite guidate e degustazioni di prodotti tipici

“La Merenda nell’Oliveta è un evento sempre molto atteso. Il trend è in crescita: quest’anno le Città dell’Olio che hanno organizzato la Merenda sono molte di più e sono sempre più consapevoli della necessità di investire sull’oleoturismo – ha dichiarato Michele Sonnessa Presidente delle Città dell’Olio – i nostri borghi sono meta di un turismo di comunità. I visitatori sono in cerca di esperienze uniche legate al mondo dell’olio per questo abbiamo deciso di far parlare gli olivi secolari e millenari che sono il fiore all’occhiello del nostro patrimonio olivicolo, attraverso la voce delle persone che se ne prendono cura: gli olivicoltori. Così pensiamo di avvicinare le persone a questa straordinaria coltura che a causa dell’abbandono in alcune zone del Paese rischia di scomparire. Ci vuole tanto amore e tanta cura per conservare l’immenso patrimonio di cui disponiamo e noi abbiamo il dovere di valorizzare l’impegno dei nostri olivicoltori”.

Il Comune di Sammichele di Bari è socio dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio e consolida la presenza nella stessa con l’edizione 2023 della Merenda nell’Oliveta che si terrà il 25 aprile secondo il programma predisposto dalla Pro Loco Dino Bianco, dall’Associazione Incant e dal Presidio Slow Food Focaccia a Libro di Sammichele di Bari.

L’iniziativa è patrocinata dall’Assessorato alle Risorse Agroalimentare della Regione Puglia e da Pugliapromozione.

Il programma è il seguente:

ore 08.30 Punto di Ritrovo Palazzo Municipale Piazza della Vittoria, 2

ore 09.00 Passeggiata nell’oliveta a cura della Pro Loco “Dino Bianco” (Prenotazione obbligatoria a silvio.tateo@libero.it)

ore 13.00 Rientro e visita del Museo della Civiltà Contadina “Dino Bianco”

ore 14.30 Degustazione di olio e prodotti tipici

Il Museo sarà disponibile per visite guidate anche nei seguenti orari: 10.00 – 11.00 – 16.00 – 17.00