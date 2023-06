Torna "Merenda nell'Oliveta" a Molfetta

Una bella iniziativa promossa dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio. Un’esperienza unica da vivere dall’alba al tramonto, immersi nel paesaggio olivicolo, seduti all’ombra degli ulivi secolari testimoni di una civiltà millenaria, lì dove lo sguardo si perde all’orizzonte. Un modo per entrare in contatto con la natura attraverso la magia e la bellezza dei luoghi storici degli olivi e delle olivete. L'obiettivo è quello di far vivere ai partecipanti un’esperienza più “stanziale” da soli o in compagnia, trascorrendo una giornata all’aria aperta immersi nel paesaggio olivicolo, far riscoprire il valore della convivialità e dello stare insieme alla scoperta di luoghi suggestivi e meno conosciuti.

L'iniziativa è patrocinata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare e dalla LILT-Lega italiana per lotta contro i tumori e vede per la Puglia il patrocinio della Regione Puglia e di Pugliapromozione.

Le Merende nell'Oliveta in Puglia rappresentano una esperienza "Oleoturistica".

A Molfetta appuntamento il 18 giugno presso il Parco Naturale di Lama Martina - Molfetta a partire dalle ore 17.00.