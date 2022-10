Storie (In) Serie, Maghi Nel Tempo: Da Merlino A Trollhunters, personaggi iconici dall'oralità all'audiovisivo

Alcune storie si trasmettono nel tempo e fanno parte dell’immaginario collettivo: è il caso delle vicende di re Artù e dei cavalieri della Tavola Rotonda. La figura di Merlino, mago per eccellenza, viaggia di storia in storia da circa mille anni, arricchendosi di dettagli e partecipando a vicende sempre nuove, come quelle della serie TV di animazione di Guillermo del Toro Trollhunters. Sarà proprio su Merlino che si focalizzerà il secondo appuntamento di Storie (in) Serie, che si terrà mercoledì 26 ottobre nella Mediateca Regionale Pugliese a Bari. Si possono infatti ricondurre alla figura di Merlino anche altri maghi della letteratura, come il Silente di Harry Potter e il Gandalf del Signore degli anelli, e perfino Obi Wan Kenobi, lo jedi di Star Wars. A guidarci in queste narrazioni fantastiche saranno Carlotta Susca, direttore artistico della manifestazione, e Riccardo Viel, professore dell'Università degli Studi di Bari, che spiegaranno come si è passati dal folklore celtico all'epica del ciclo arturiano, arrivando fino ai romanzi contemporanei e alle rielaborazioni seriali. Un incontro all'insegna della multimedialità, arricchito da proiezioni e letture per comprendere in che modo testi come The Once and Future King o The Acts of King Arthur and His Knights hanno trovato nuova forma nel cartone animato Disney La Spada nella Roccia, nella serie animata di Netflix Trollhunters e in alcuni personaggi di Harry Potter, Il Signore degli Anelli e Star Wars.

La nuova edizione di Storie (in) Serie intende tracciare un percorso multicodice per approfondire le mutazioni di questi personaggi attraverso la crossmedialità. Quattro appuntamenti per comprendere come le narrazioni, sia classiche che contemporanee, mutano, perdono pezzi o acquistano estensioni, radicandosi sempre di più nell’immaginario collettivo e soprattutto viaggiando dalla pagina scritta al grande schermo, dalla serialità televisiva al fumetto, dal videogame alla realtà virtuale.

Storie (in) Serie è realizzato da POOL, con la direzione artistica di Carlotta Susca e il sostegno di Regione Puglia, Mediateca Regionale Pugliese, Apulia Film Commission, Puglia Digitale Library.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito e si tengono dalle ore 17.00 nella Mediateca Regionale Pugliese (Via Zanardelli 36, Bari).