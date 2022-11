Meta, nel centro storico di Sammichele di Bari l'evento-mercato della Terra e delle Arti: il tema sarà il riciclo

Dopo una breve pausa sritorna META con tutta l'energia e l'entusiasmo necessario!

Sabato 12 novembre l'evento - mercato sarà dedicato ad uno dei temi cardine della nostra filosofiadi vita: il riciclo e di conseguenza l' emergenza rifiuti!

Torniamo su un argomento che potrà sembrare inflazionato, per ricordare quali sono le piccole buone pratiche quotidiane che ciascuno può mettere in pratica:

• fare una spesa intelligente e mirata al MERCATO CONTADINO scegliendo tra i prodotti di Masseria la Ghianda , Azienda Agricola Biologica Giunchiglia di Siciliani Ivano, AliMurgia, Orto dalla Luna , Mario , Peppino , Secondo Natura , L' Apicoltore del Paese Azzurro ,

• rivalutare la cucina tradizionale degli avanzi proposta al PUB CONTADINO assaggiando la ribollita preparata da Marzia Fiorentino

• fare una corretta differenziazione dei rifiuti e cercare di limitare il più possibile l'uso della plastica come ricordano i volontari di PLASTIC FREE ospiti della serata con il loro referente nel comune di Sammichele di Bari, Raffaele De Luisi

• evitare la pratica dell'uso e getta ad esempio scambiando abiti e accessori usati alla postazione SWAPPING di Antonella Cici

• insegnare come si può fare riciclo e riuso ai più piccoli, partecipando al LABORATORIO DI TRASH ART curato da Maria Zizzo per i bambini e le bambine che accompagnati dai loro genitori vogliono scoprire come un rifiuto raccolto per strada può trasformarsi in opera d'arte

• parlare, confrontarsi e denunciare usando tutte le forme di comunicazione esistenti! Per l'occasione, abbiamo scelto quella visiva e con la fotografa Mariangela Martina presentiamo un nuovo progetto SCARTI FOTOGRAFICI.

Non mancheranno la musica e l'artigianato di Fatti col cuore e Lum.i

Appuntamento sabato 12 novembre alle 19 in via Capitan Francesco Paolo Dalfino a Sammichele di Bari