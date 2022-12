Arriva a Bari il Metaponto Film Network - PrimaVera doc

Si terrà il 22 e 23 dicembre la terza edizione del Metaponto Film Network, momento industry concepito come occasione di formazione e confronto per nuove generazioni di autori e produttori, grazie alle stretto contatto con operatori di maggiore esperienza e struttura.

Diverse sono le novità di questa inedita edizione invernale. Il 22 dicembre sarà dedicato interamente all’industria audiovisiva nel Mezzogiorno, grazie alla nuova collaborazione con la CNA Cinema e Audiovisivo di Puglia e Basilicata. Non a caso, l'evento si svolgerà contestualmente tra Bari (Officina degli Esordi) e Metaponto, qui in modo itinerante.

Il 23 dicembre, invece, sarà dato massimo spazio all’investimento sulla formazione di giovani studenti lucani che verranno affiancati da tutor di esperienza nel cinema del reale, un vero e proprio Speciale Cinema per Ragazzi nato dalla collaborazione col Cineparco Tilt di Marconia, dove tra l'altro si terrà il secondo appuntamento.

Il network si propone come progetto inclusivo non solo per gli operatori del settore, ma anche per istituzioni e attori socio-economici, a riconoscimento della valenza del cinema in quanto forma d’arte ma anche come settore produttivo che genera ricadute positive sul tessuto territoriale.

PrimaVera documentari rimarrà una costante del programma principale anche dell’edizione 2022, mantenendo un particolare focus sul Mezzogiorno e perimetrando maggiormente gli one to one meeting tra gli operatori del settore di Puglia e Basilicata.

Il MeFN è organizzato dall’associazione Lukania Sound Digital in collaborazione con Associazione Culturale Diero.