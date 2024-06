Metti in Moto il Dono 2024, Emoraduno ad Altamura

La quarta edizione di “Metti in moto il dono” continua a percorrere le strade della Puglia. Dopo l’iniziativa di inizio maggio a Taranto, sarà Altamura ad ospitare la terza edizione di Emoraduno - Centauri dalla Leonessa organizzato e promosso da Motoclub Guzzi & Friends e dalla sezione di Altamura della Fidas Pugliese Donatori Sangue OdV.

Appuntamento domenica 23 giugno 2024, alle ore 8,30 in via Ottavio Serena, ad Altamura per una raccolta straordinaria di sangue su autoemoteca Fidas con a seguire benedizione dei caschi, visite guidate al centro storico, motogiro per la città e pranzo in struttura convenzionata.

La manifestazione vede tra i suoi obiettivi la sensibilizzazione della comunità e dell’opinione pubblica alla donazione di sangue ed emocomponenti, gesto di fondamentale importanza per l’intero sistema sanitario regionale e non solo in un periodo come quello estivo in cui la carenza di sangue si accentua notevolmente.

La passione per le due ruote e l’impegno nel donare sangue diventano, così, connubio vincente in un’altra tappa del tour che percorre le più belle strade dello Stivale su moto, vespa o scooter, da giugno a ottobre. Si sale in sella per promuovere il gesto della donazione in un periodo in cui, da sempre, si registra una forte contrazione delle donazioni di sangue e di plasma: un on the road solidale per garantire la continua disponibilità di sangue anche durante i mesi più caldi dell’anno.

Fidas raccoglie gli appelli lanciati dal Centro Nazionale Sangue per aumentare le azioni di sensibilizzazione delle principali associazioni del dono e scongiurare la carenza di sacche ematiche che rendono complicato il sistema di compensazione tra regioni. E si rivolge alle Federate di tutto il territorio nazionale che, attraverso i propri canali di informazione, coinvolgeranno gli appassionati del mondo dei motori per veicolare il messaggio del dono del sangue e del plasma.