Ingresso €5,00 per adulti e bambini a partire dai 3 anni

Prezzo Ingresso €5,00 per adulti e bambini a partire dai 3 anni

Mercoledì 26 e giovedì 27 giugno ore 18.30 alla Casa di Pulcinella in scena “Mettici il cuore” dell’attrice pugliese Pamela Mastrorosa. Protagonisti pupazzi e oggetti che diventeranno dolci e simpatici personaggi. E’ un piccolo gioiello legato al teatro di figura e manipolazione di oggetti, che conduce lo spettatore in un mondo di magia e meraviglia. Con semplicità ed essenza, si rivolge al pubblico, catturando l'attenzione e conquistando i cuori di grandi e piccini.

METTICI IL CUORE

Senza parole, solo sguardi, musica e sorrisi. “Mettici il cuore” è un divertente e poetico spettacolo stile “varietà” di teatro di figura.Così la protagonista dello spettacolo decide di rivolgersi al suo pubblico lavorando sull’essenza e sulla semplicità. In una valigia, la protagonista trova oggetti: bambole, vestiti, libri, giocattoli e li trasforma, dandogli vita, in personaggi divertenti e poetici.

L’attrice con dolcezza e un pizzico di timidezza darà vita a pupazzi e oggetti trasformandoli in personaggi dolci e simpatici.

Elegante e poetico, “Mettici il cuore” è uno spettacolo che vuole arrivare al cuore dello spettatore portandolo a sorridere e a sognare, emozionarsi, riflettere e meravigliarsi davanti alla semplicità delle piccole cose.

Premio ricevuto: MIGLIORE ANIMAZIONE PUPPETS – EUROPUPPETVALSESIA 2022

Pamela Mastrorosa in arte Nina– di origine pugliese, all’età di 14 anni si è innamorata dell’arte e del teatro. Ha studiato recitazione e frequentato laboratori di formazione con grandi maestri. Nel 2011 ha frequentato la scuola di teatro di figura “Casa di pulcinella” a Bari diretta da Paolo Comentale. Nel 2018 ha partecipato al workshop di costruzione di puppet condotto da Laura Kibel e workshop di manipolazione di puppet con Neville Tranter.

Ingresso €5,00 per adulti e bambini a partire dai 3 anni; biglietti in vendita sul circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati Vivaticket, presso il botteghino del teatro dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30. Infotel. 080 534 4660

N.B. Per gli abbonati è possibile utilizzare eccezionalmente la card con ingressi non ancora utilizzati con dolcezza e un pizzico di timidezza darà vita a pupazzi e oggetti trasformandoli in personaggi dolci e simpatici.