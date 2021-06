Mezzotono in concerto per Libano e Turchia dalla Grave di Catellana Grotte

l meraviglioso scenario delle Grotte di Castellana (Ba) insieme alla cultura e alla musica italiane per raccontarsi in Turchia e in Libano attraverso i social. Questo l’obiettivo del progetto ideato dai Mezzotono, gruppo vocale di origine pugliese che con i suoi show promuove l’Italia in giro per il mondo, sostenuto dall’Istituto Italiano di Cultura di Beirut e dall’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul, e ospitato dal sito carsico castellanese, uno dei principali attrattori turistici in Puglia, che il giorno 21 giugno a partire dalle ore 19:00 trasmetteranno in contemporanea sulle rispettive pagine Facebook un concerto dall’interno della caverna della Grave.

Ad esibirsi nella suggestiva cornice a 60 metri di profondità proprio i Mezzotono, 5 artisti da diversi anni impegnati a diffondere la cultura italiana all’estero con musica e ironia, alternando simpatiche gag all’esecuzione di brani dal jazz al pop, dalla bossa nova al folklore, dal big band style e alla musica classica, il tutto solo con l’utilizzo delle loro voci, che tra armonie e ritmi imitano il suono degli strumenti musicali.

Il video sarà trasmesso in contemporanea sulle pagine Facebook: Grotte di Castellana, Mezzotono – Piccola Orchestra Italiana Senza Strumenti, Istituto Italiano di Cultura-Beirut e İtalyan Kültür Merkezi.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...