L'appuntamento con 'Mi manca chiunque. Omaggio a David Foster Wallace' al Teatro Piccinni: rinviato

Rinviato al 21 dicembre, sempre alle 19.30, il secondo appuntamento di “Teatro dei sogni” inizalmente in programma per domani martedì 30 novembre. L'incontro si terrà sempre nel Teatro comunale Niccolò Piccinni. Mi manca chiunque. Omaggio a David Foster Wallace vedrà sul palco del Teatro Piccinni gli scrittori baresi Alessandra Minervini e Giovanni Za con la partecipazione speciale di Cristiano Godano, cantautore e chitarrista italiano, frontman del gruppo rock Marlene Kuntz. A moderare l’incontro Carlo Chicco, giornalista e dj, direttore RKO (Popolare Network) e vicedirettore, responsabile Cultura e Spettacolo per il Quotidiano Italiano Nazionale.

L'appuntamento è in collaborazione con Libreria Monbook Bari - Mondadori Point.

Sono passati più di 20 anni dall’approdo in Italia di Infinte Jest (per Fandango, nel 2000) e “mi manca chiunque” è diventata la frase di culto con cui gli adoratori di Wallace si riferiscono al loro scrittore indimenticabile. “Mi manca chiunque” ha ispirato il contenuto di questa serata che percorrerà attraverso la memoria, il racconto e la musica di Cristiano Godano le straordinarie idee e geniali ispirazioni dell’uomo e dell’opera, per avvicinare una nuova generazione di lettori ad una storia che ha ancora molto da raccontarci.

I biglietti già acquistati per il 30 Novembre saranno validi per la nuova data del 21 dicembre.

I biglietti per la nuova data saranno in vendita a breve online su www.vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket.

La vendita presso il botteghino del Teatro Piccinni avverrà dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00 il giorno dell’evento e il giorno precedente.

Prezzo del biglietto - € 5,00

Info: www.teatropubblicopugliese.it