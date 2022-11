“Mi Separo2” Al Teatro Forma in scena lo spettacolo comico di Franco Spadaro

Lo spettacolo comico “Mi Separo 2” Regia di Franco Spadaro giunto alla sua 87^ replica da ottobre 2021 andrà in scena al Teatro Forma di Bari in via Fanelli 206 nelle date: Sabato 19 Novembre ore 21.00, Domenica 20 Novembre ore 18.00, Sabato 26 Novembre ore 21.00, Domenica 27 Novembre ore 18.00. Mi Separo2 - sequel della commedia comica Mi Separo1 Regia Franco Spadaro Spettacolo rappresentato 87 volte da ottobre 2021. Con Franco Spadaro, Simonetta Paolillo, Gianna Pellicciaro, Matteo Spadaro, Mimmo Altini, Nico De Carolis, Vincenzo Solla. Lo Spettacolo offre un realistico scorcio sulla figura, in costante cambiamento, della famiglia occidentale contemporanea. lo spettacolo, ricco di umorismo si consuma durante un invito a pranzo che, di fatto non si consumerà. Si ride molto, ma si prova anche una grande tenerezza nei confronti di una generazione, la nostra, che è ancora in bilico tra l’essere figlio e diventare genitore...si ride! Spettacolo per la Famiglia

