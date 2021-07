Nello splendido giardino di Zalib il concerto dell’artista Michele Beneforti

Sabato 17 luglio, lo splendido giardino di Zalib apre le sue porte per riempirsi delle note dell’inedito progetto dell’artista Michele Beneforti.

Sabato alle ore 20.00 da Zalib (Via della Penitenza 35) ed il costo del biglietto è di 7€. Prenotazione obbligatoria al link in seguente link:

https://lnk.bio/libreriazalib

Michele Beneforti, classe 1991, è un chitarrista, cantante e autore.

Appena ventenne, vince una borsa di studio che lo porta a studiare negli Stati Uniti, nella prestigiosa Berklee College of Music di Boston. Si diploma nel 2017 come performer, e arricchisce il suo bagaglio personale con la composizione e produzione musicale. Fonda una sua band e parte in tour, esibendosi in locali della scena di New York e Los Angeles. Parallelamente collabora con svariati artisti, tra cui Philip Lassiter – musicista di Prince, Al Jarreau e Anderson Paak – e la Beyoncé All-Female Band.

Dopo circa sei anni, forte dei suoi studi e delle numerose esperienze, riattraversa l’oceano e torna in terra natia. In seguito, avvia un nuovo e personale progetto musicale. Ispirato dal cantautorato alla Lucio Dalla e arricchito dalle sonorità calde del blues, Beneforti ci trasporta in una terra di confine a metà tra l’Italia e gli Stati Uniti, fatta di echeggianti assoli di chitarra e rimembranze delle calde estati retrò italiane.



Formazione:

Michele Beneforti: voce, chitarra

Alessandro Pollio: piano

Adriano Matcovich: basso

Federico Romeo: drums

Questi link evento: Fb: https://www.facebook.com/ events/802327453804752/?ref= newsfeed

Link pagina Ig organizzatori: evento: https://www.instagram. com/circolokoke/?hl=it

Link pagina artista:

https://www.instagram.com/ michelebeneforti/?hl=it

