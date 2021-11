Michele Bravi in concerto al Demodè di Modugno

Venerdì 12 novembre 2021. È disponibile da oggi l’extended version del concept album “La Geografia del Buio” in formato fisico LP rosso marmorizzato in edizione limitata autografata e con copertina esclusiva (già sold out in preordine su Amazon, limitata disponibilità negli altri store).

La tracklist dell’extended version si è arricchita di due tracce rispetto all'originale: “Falene”, in collaborazione con l’artista internazionale multiplatino Sophie and The Giants, e “Cronaca di un tempo incerto”, il cui videoclip ufficiale è stato presentato in anteprima ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma.

Nei mesi di novembre e dicembre l'artista tornerà a esibirsi live, in un tour, i cui biglietti sono già in vendita, prodotto da Vivo Concerti e che partirà mercoledì 24 novembre da Firenze, presso il Viper Theatre, proseguirà a Bologna, sabato 27 novembre, presso l’Estragon Club, a Parma, martedì 30 novembre, al Campus Industry Music, a Padova, giovedì 2 dicembre, all’Hall per poi giungere a Roma per un doppio appuntamento sold out, sabato 4 e domenica 5, presso il Teatro Centrale. Il viaggio di Michele continuerà a Pozzuoli, martedì 7 dicembre, presso il Duel Club, a Modugno, sabato 11 dicembre al Demodè, venerdì 17 dicembre a Torino presso il Teatro della Concordia e si concluderà a Milano, domenica 19 dicembre, al Fabrique. Per qualsiasi informazione e per acquistare i biglietti del tour: www.vivoconcerti.com