Al Teatro Abeliano MICHELE CIPRIANI in "A ME MI HA ROVINATO LA GUERA". La storia di un artista, è anche la storia delle sue origini, della sua famiglia, soprattutto se questa famiglia gli ha instillato l'amore per l'arte. Nei giorni vuoti della pandemia ho pensato spesso a mio nonno attore e alla guerra (la seconda mondiale) che lo ha "messo in quarantena". Questa dimostrazione spettacolo è l'esemplificazione di un metodo ma anche il racconto delle vite, per certi versi parallele , di due artisti alle prese con il vuoto e con la "Guerra".

Nell'ambito della Rassegna

I SOLISTI

2° ciclo di performance/studio

Ideata e coordinata da Vito Signorile

per l'ActorStudio del Teatro Abeliano

in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese

Un progetto di spettacoli/lezioni da parte di affermati Attori/trici della scena contemporanea italiana indirizzato a tutti coloro che interpretano il teatro come 'spazio vitale'.

Biglietto singolo 10 euro, abbonamento 9 spettacoli 60 euro.

Acquisto alla Biglietteria del Teatro Abeliano oppure on-line su Vivaticket

INFO botteghino@teatroabeliano.com - tel. 080.5427678

Gli ambienti sono predisposti in sicurezza secondo le norme vigenti, non resta che

venire a teatro naturalmente muniti di mascherina personale e della necessaria certificazione verde.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...