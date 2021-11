A Bitonto la cerimonia di assegnazione a Michele Mirabella del Premio alla Carriera Teatrale con una sua Lectio Magistralis

Carlo Formigoni e Michele Mirabella sono i primi due artisti a ricevere il “Premio alla Carriera Teatrale – Teatro Pubblico Pugliese” con un ex-aequo all’unanimità decretato dalla giuria per la loro grandissima opera di produzione, scrittura e formazione teatrale svolta negli anni e per aver contribuito in modo eccezionale alla crescita culturale della regione e alla sua valorizzazione.

La cerimonia di consegna del riconoscimento si terrà sabato 6 novembre al Teatro Traetta di Bitonto (ore 18.30) per Michele Mirabella che nell’occasione terrà una Lectio Magistralis per i presenti (ingresso gratuito fino a esaurimento posti previa prenotazione telefonica al n. 080.3751877 dalle ore 9 alle 13 - Biblioteca Comunale Eustachio Rogadeo), e domenica 7 novembre (ore 18.30) al Teatro Paolo Grassi di Cisternino per Carlo Formigoni che con il Teatro delle Forche porterà in scena il suo Oedipus Rex Edipo Re di Sofocle di cui Formigoni firma la regia, con in scena Giancarlo Luce, Vito Latorre, Salvatore Laghezza, Antonio D’Andria e Onofrio Fortunato. Scenografia di Mariella Putignano (ingresso 5 euro, biglietti disponibili online sul sito www.vivaticket.it e la sera di spettacolo al botteghino del teatro dalle ore 17.30).

Istituito dal Consorzio per le Arti e per la Cultura d’intesa con la Regione Puglia in uno dei momenti più difficili nella storia del teatro e dello spettacolo dal vivo, questo premio si è posto sin da subito come dimostrazione del fatto che nonostante le difficoltà che sta vivendo il teatro è vivo, ha un cuore che batte e che non si arrende alle intemperie, e che anzi ha tutta la forza di guardare avanti verso il futuro.

Il premio è assegnato a personalità pugliesi, di nascita o di adozione, che abbiano dato un significativo contributo al valore dell’attività teatrale, e che si siano distinte per la loro professionalità, contribuendo allo sviluppo della cultura della Puglia e in Puglia.

