Michele Vurchio solista

Laureato cum laude in percussioni e in flauto presso il Conservatorio di Bari, ha insegnato in varie scuole, master class, workshop, in Italia e all’estero. Ha collaborato a numerose produzioni teatrali e televisive, al fianco di musicisti quali Dizzy Gillespie; Ennio Morricone; Gianni Basso; Paolo Fresu; Joe Gallard; Joy Garrison; Dusko Goikovic; Tony Scott; James Thompson; Paolo Tomelleri; Enrico Rava; Marcello Rosa; Michele Ascolese; Gianpaolo Casati; Giorgio Gaslini; Maurizio Giammarco; Gianluigi Trovesi; Giancarlo Schiaffini; Rossana Casale; Tullio De Piscopo; Bob Mintzer; Tiziana Ghiglioni; Enrico Intra; Roberto Schiano; Irio De Paola; Steve Lacy.

È stato il batterista dei Camaleonti, di Anna Oxa, di Nada. Suona: Batteria, Percussioni classiche / afro-jazz, (hybrid percussion), Steel Drums, Marimba, Flauto.