Mida fa tappa a Bari con il suo instore tour

A pochi giorni dall’annuncio dell’uscita dell’EP “IL SOLE DENTRO”, disponibile da venerdì 17 maggio, Midasvela le date del suo instore tour, che toccherà le principali città italiane. L’artista incontrerà i fan per condividere con loro il suo nuovo progetto discografico, una pubblicazione in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe, già disponibile in preorder.

“IL SOLE DENTRO” si compone di sei tracce, include diversi inediti e i singoli con cui Mida si è fatto conoscere e apprezzare durante la sua permanenza nel programma “Amici”, di cui è attualmente finalista. Tra questi, “ROSSOFUOCO”, con cui ha conquistato il prestigioso “Premio Spotify” e che è attualmente certificato Disco di Platino, e “QUE PASA”.

Un progetto personale, che contiene tutte le sfumature della musica dell’artista, che spazia dal pop al rap e si contamina di sonorità latine che rimandano alla provenienza venezuelane dell’artista. È l’amore in tutte le sue connotazioni a fare da fil rouge ai brani che si susseguono: da quello romantico a quello più “pericoloso”, da quello più sensuale a quello che fa crescere, che migliora e illumina perché porta “IL SOLE DENTRO”.

Sabato 25 maggio – Bari Feltrinelli, Strada Santa Caterina – ore 14:00