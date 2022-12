Millico Festival a Terlizzi, "Cantata pastorale per la nascita di Nostro Signore" di Alessandro Scarlatti

Appuntamento di chiusura per il Millico Festival, la manifestazione diretta da Michele Visaggi che celebra il famoso castrato e compositore pugliese noto nei teatri e nelle corti europee del Settecento. Da diversi anni al centro di un’operazione di recupero nella città natale Terlizzi, Vito Giuseppe Millico viene omaggiato anche attraverso autori coevi con una serie di concerti tutti in programma a ingresso libero nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, dove mercoledì 21 dicembre sarà protagonista l’Ensemble Orfeo Futuro diretto da Pierfrancesco Borrelli con voci soliste il soprano Carmela Osato e il contralto Antonia Salzano. In programma musiche inedite di scuola napoletana dei pugliesi Gaetano Veneziano, Leonardo Leo, Domenico Sarro, Nicola Fago e altri autori del Sei-Settecento, Giuseppe Valentini, Antonio Vivaldi e Alessandro Scarlatti, tra i più grandi esponenti della musica barocca e massimo compositore italiano di opera del suo tempo.

Di Scarlatti si ascolterà la «Cantata pastorale per la nascita di Nostro Signore» eseguita per la prima volta nel Palazzo Apostolico Vaticano la notte di Natale del 1695 e qui affidata alla sensibilità dei solisti in gioco e dell’Ensemble Orfeo Futuro, complesso a organico variabile che riunisce musicisti provenienti da diverse esperienze internazionali nel campo delle pras­si esecutive storiche. La formazione, per l’occasione composta da Mario Ricciardi (flauti a becco), Giovanni Rota e Federico Valerio (violini), Gioacchino De Padova (viola da gamba), Giuseppe Petrella (tiorba) e Pierfrancesco Borrelli (organo e direzione). La formazione lavora su progetti inediti e di largo respiro, in particolare incrociando repertori antichi e contemporanei. Dal 2010 ad oggi ha realizzato centinaia di concerti e pubblicato numerosi cd, anche in partenariato con altri artisti. Nel 2019 ha realizzato «De L’Infinito», con musiche di Clau­dio Monteverdi e del compositore Gianvincenzo Cresta (1968) in collaborazione col prestigioso ensemble vocale Spirito di Lione, sotto la direzione di Nicole Corti, progetto che ha debuttato alla Biennale Musica di Venezia ed è stato successivamente portato in tour in Italia e Francia. E sempre con l’ensemble Spirito di Lione nel 2021 Orfeo Futuro ha registrato la «Missa in Illo Tempore» di Claudio Monteverdi in un cd uscito per l’etichetta molfettese Digressione Music.