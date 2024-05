Demodè club, Milonga con le Unconventional Tango dj

Venerdì 31 maggio nello spazio esterno del Demodè Club di Modugno (Ba) diretto artisticamente da Dario Boriglione, ci sarà una Milonga, una serata di “Tango”, durante la quale alla consolle ci saranno le Unconventional Tango dj, duo formato dalle tdj Rossana Tursi e Rosa Maria Daniele.

Questa serata danzante, come sempre accade in eventi simili, seguirà un canovaccio, una successione di balli che si alterneranno ciclicamente. Rispettando la selezione in “tandas y cortinas”, si passerà dal tango classico al vals e alla milonga, tutti con ritmi differenti, che variano l’andamento e le coppie. Infatti nel tango i partner non sono fissi. L’uomo invita la donna a ballare e dopo una “tanda” le coppie si cambiano.

Unconvention Tango dj è un progetto attivo dal 2011 con l’intento di proporre l’introduzione nelle selezioni musicali anche di brani di tango contemporaneo e rivisitato, da accostare a quelli tradizionali. Nel corso degli anni hanno avuto modo di selezionare musica in importanti eventi del settore tra cui, “RomaTangoMarathon” nel 2012 e nel 2013 e nel grande evento organizzato a Fermo nell'agosto 2014.

Demodè Club– Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 21:00