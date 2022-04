Al Teatro Di Cagni "Mimì Sarà", concerto-tributo a Mia Martini

Sabato 14 Maggio ore 21 al TEATRO DI CAGNO di Bari “MIMI’ SARA’ “ Concerto – Tributo a MIA MARTINI

La cantante pugliese Loredana Ruggiero, torna in scena con il suo "Mimì Sarà", concerto-tributo a Mia Martini, nel quale ripercorre il repertorio della cantante scomparsa ventisette anni fa. Lo spettacolo ripropone le melodie senza tempo composte per Mimì dagli autori che l'hanno amata, da "Almeno tu nell'universo" a "E non finisce mica il cielo", da "Cu mme" a "Minuetto", per citarne alcune.

Loredana Ruggiero si accosta con passione, emozione e intensa carica espressiva alla musica di Mia Martini, accompagnata da un combo d' eccezione:

Fabio Petragallo (pianoforte e tastiere); Luigi Catella (basso elettrico); Saverio Pastore (batteria).

All' attrice Anna Garofalo è affidato il compito di ripercorrere drammaturgicamente le tematiche che Mia ha abbracciato nelle sue canzoni.

In scena, una donna attraversa le stagioni della vita di una donna. Al centro della scena, la voce, le voci.

Costo Biglietto Euro 12

Info e Prenotazioni 3487632546