Mina e le altre, omaggio a Mina e alle cantanti degli anni ’60-2022

Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 28 maggio 2022 alle ore 21.00 a Palazzo Pesce sono protagoniste “Mina e le altre” insieme alla voce di Stefania Dipierro e al pianoforte e synth di Kekko Fornarelli.



Un concerto in Puglia che riporta insieme i due artisti dopo il loro primo incontro nel 2015 in occasione delle registrazioni di ‘Nicola Conte presents Stefania Dipierro: Natural’ e l’omaggio a Flora Purim in bilico fra jazz e musica brasiliana. E lo fa con la dimensione intima del duo pianoforte e voce che esplora i territori della musica italiana: un revival contemporaneo e ricco di influenze su filo delle canzoni che hanno reso quegli anni magici, con una Mina cantastorie allo stesso tempo energica e poetica e autori importanti come Lucio Battisti, Carlo Alberto Rossi e Riccardo Cocciante.



Che rivivranno nella voce di Stefania Dipierro, cantante, autrice e compositrice definita la “Sade brasiliana” dalla rivista inglese «All About Jazz», una vita fra l’Italia e l’Olanda, una carriera sempre in movimento sui palcoscenici in giro per il mondo, collaborazioni del calibro di Fabrizio Bosso e Nicola Conte e una discografia che vanta successi internazionali, e nel pianoforte e synth di Kekko Fornarelli, musicista, compositore e produttore, oltre 400 concerti in più? di 60 paesi negli ultimi dieci anni, definito “uno strumentista provetto dalle radici classiche e con una sottile mente da improvvisatore” (John Fordham, «The Guardian») e uno stile che combina le più moderne idee nordeuropee, il lirismo neoclassico e il Mediterraneo.