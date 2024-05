A Noci la mostra 'Il mio regio tratturo' per il progetto 'Le pietre che parlano'

l progetto Le pietre che parlano, proposto da Michele Agostinelli e Concetta Antonelli, nasce nell’ambito del rispetto profondo e autentico del territorio, con natura e caratteristiche che gli appartengono.

Nella cornice della natura, che è anche essenza, nasce il progetto della rassegna Le pietre che parlano, in cui l’antica masseria diviene cenacolo per le arti: musica, pittura, attività letteraria, espressioni naturali della creatività dell’essere umano, così come le colture, i boschi, la fauna esprimono la loro biodiversità e la creatività del territorio, quando essa viene curata e protetta.

In questo ambito, sabato 18 maggio si inaugurerà alla presenza del Direttore Artistico della rassegna Michele Agostinelli, la mostra IL MIO REGIO TRATTURO - fotografie appunti di viaggio natura e colori sul percorso Abruzzo e Puglia di Franco Giacopino.

Franco Giacopino (Bari, 1951) Ha iniziato il suo percorso artistico dedicandosi dapprima alla pittura e alla grafica, per poi approdare alla fotografia e al video. Apertosi precocemente, grazie all’esempio educativo del padre Luigi, artista pittorico e grafico di notevole spessore, dopo l’Accademia di Belle Arti di Bari (1976), l’interesse sempre crescente per la visione fotografica lo porta ad “emigrare” al nord (1981) per approfondire tecniche e conoscenze nel campo della fotografia su macchine di grande formato e a banco ottico presso la SINAR di Zurigo. Esigenze di crescita professionale lo riportano nel 1986 a Bari per creare l’AD COMPANY, Agenzia di Comunicazione e Pubblicità, di cui è stato Art Director e Fotografo. Nel corso degli anni, realizza fotografie pubblicitarie per pagine su Vogue, Glamour, Elle ecc. I “segreti” e le “alchimie” della fotografia hanno incrementato la sua cultura dell’immagine, impreziosendola di quella filosofia che lo ha portato ad amare sempre più la ricerca artistica. Dal 2011 è impegnato sui reportage a piedi con foto e video dei “cammini”.

Mostre personali: Expo arte fotografia nell’85; “Il colore tra realtà ed emozione” nell’85; “Un amore di frutta” nell’87; “Ai limiti” nel ’99 nel Trullo Sovrano di Alberobello e, nel 2000, nella galleria “la nuova vernice” di Bari; “L’immagine di San Nicola nella fotografia” nel 2003; “Paravents Photographiques” nel 2006 per Artoteca Alliance; nel 2008 “L’Aldiqua” Fotoreportage del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale presso la sede della Fondazione Puglia; nel 2009“Tra Puglia e Albania” con la presentazione di Oscar Iarussi presso Biblioteca metropolitana di Bari De Gemmis; nel 2011 “Ex Foto” a cura di Antonella Marino presso galleria Blu Org Bari; nel 2017“Il Mio Regio Tratturo” fotografie, video-racconto attraverso appunti di viaggio natura e colori sul percorso, a piedi, tra Abruzzo e Puglia, presso salone Ex Poste Bari e presso la sede dei Monti Uniti di Foggia, nel 2019 presso Palazzo Ripandelli Candela (FG).

Video:

“Tra Puglia e Albania” filmaker e regia nel 2009

“Il Mio Regio Tratturo” filmaker e regia nel 2019;

“Nel Cuore Si Rivela” filmaker e regia nel 2020;

“Il tuo sguardo” filmaker e regia nel 2021

“Dalla Parte Della Speranza” filmaker e regia nel 2021;

“Verso la Grotta” filmaker e regia nel 2022;

“Ecco ora il momento favorevole…” filmaker e regia nel 2023.

“Esemplare l’umano” filmaker e regia nel 2023

La mostra sarà inaugurata sabato 18 maggio 2024 alle ore 18,00 dalla Professoressa Bianca Traversa, Presidente associazione Culturale Soggetto a Piacere Bari, performance di Franco Giacopino con la presentazione del libro e video IL MIO REGIO TRATTURO, terminerà il 31 maggio, e sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 12, e dalle 16 alle 18, previa prenotazione.

L’evento è a ingresso gratuito.