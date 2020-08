Mirada, Leo Di Gioia fisarmonica a palazzo Pesce

Venerdì 9 ottobre 2020 alle 20.30 (I set), 22.00 (II set) Palazzo Pesce si accende della sensualità di “Mirada” insieme alla fisarmonica di Leonardo Di Gioia.



Un concerto in Puglia che prende le mosse dalla “mirada”, ovvero da quelli sguardi carichi di voglia e passione che si scambiano uomo e donna tangueri desiderosi ognuno di ballare l’uno con l’altra. E da lì inizia un viaggio solistico alla fisarmonica tra i ritmi marcati del tango, quelli virtuosi della milonga, le sonorità tipiche d’Argentina e di Rio de la Plata, dove questa musica si è plasmata, modificata, evoluta, attraverso maestri come Laurenz, Villoldo Arroyo, Piazzolla, Barbieri, fino a contaminarsi del jazz di Galliano e Girotto.



A dare anima a un programma lontano dagli standard c’è Leonardo Di Gioia, musicista eclettico, maturo e consapevole e improvvisatore “sanguigno”, artista inserito nell’“Enciclopedia Mondiale dei Fisarmonicisti” e premiato come “Nuovo Talento della Fisarmonica Jazz” a Nizza nel 2019, ventunesimo tra i migliori 100 fisarmonicisti contemporanei al mondo secondo l’American Accordionists Associations.



Una serata da ascoltare a occhi chiusi, in cui l’avventura musicale passa attraverso una istintiva e naturale propensione all’improvvisazione e si trasforma in arte, in cui tutti i brani spiccano per cantabilità, versatilità e fantasia, e malinconia, gioia, drammaticità e sogno coinvolgono l’ascoltatore in una ispirata, profonda, tumultuosa tempesta di sentimenti.



Per info sulle misure da adottare e modalità acquisto biglietti consultare il sito.