"Mirari" l'opera di arte pubblica realizzata da Emanuele Poki e Luigi Piccarreta a chiusura di “Verso Sud”

L’inaugurazione di un murale, come la firma in calce a una lettera, e una colazione pubblica frugale, come quelle che si consumano prima di partire.

È così che il festival di arte pubblica e arti performative “Verso Sud” ha scelto di chiudere l’edizione 2023.

Domenica 17 dicembre, in Piazza Abbazia a Corato, dalle ore 10 verrà inaugurata "Mirari" l'opera di arte pubblica realizzata da Emanuele Poki e Luigi Piccarreta: un murales che rappresenta anche invito a guardare con ammirazione quello che ci circonda, all'attenzione che molto spesso non (ci) riserviamo, alla natura spontanea del mondo che trascuriamo solo perché tale, che si fa eterna ripetendosi.

L’inaugurazione sarà anche l’occasione per ricordare un artista, molto caro al festival e alle persone che lo animano: Paolo Maria Cristalli, poeta abruzzese scomparso lo scorso anno.

I suoi versi e la sua poesia risuoneranno nel lavoro realizzato dai ragazzi del liceo artistico Federico II di Corato durante un laboratorio poetico-calligrafico a cura di Giuliano Maroccini e Roberta Fucci, in collaborazione con la professoressa Rosanna Quatela.

All’incontro – che verrà accompagnato da una colazione sociale (gratuita) preparata dal cuoco anarchico e dimissionario Ivan Fantini - Interverranno anche il Sindaco di Corato Corrado De Benedittis, il cantastorie delle Murge Donato Laborante, il cultore di storia locale Giuseppe Magnini.

Fantini curerà anche la realizzazione di un pranzo a seguire presso l'Antico Commercio, con la proiezione del lavoro documentaristico di Giuseppe Valentino sul percorso che ha portato al pranzo della Festa Agricola.

Per prenotare la partecipazione al pranzo è necessario contattare il numero +39 349/1489002 per prenotazioni.

“Verso Sud” è un progetto di arte pubblica e arti performative curato dall’APS Lavorare stanca. L’edizione 2023 ha per titolo e per tema “Rifioriture” e quest’anno ha articolato il suo programma tra Corato, Andria e Bitonto.

Nato nel 2015 nella Murgia del nord barese, “Verso Sud” ha l’obiettivo di costruire nuovi orizzonti relazionali e sociali attraverso la contaminazione di discipline e linguaggi artistici differenti (poesia, letteratura, musica, teatro, arte, installazioni e altro), attività performative site specific, azioni di arte pubblica e progetti educativi multidisciplinari.

“Verso Sud” lavora per la costruzione di un ecosistema culturale fatto di persone, organizzazioni, luoghi e progetti.

L'associazione di promozione sociale Lavorare Stanca è attiva in Puglia dal 2015 e partecipa al FUS - Fondo Unico per lo Spettacolo 2022-2024 come progetto multidisciplinare. Il progetto è sostenuto anche da Regione Puglia, Comune di Corato, Comune di Bitonto e Comune di Andria.

Corato 12 dicembre 2023