Locus Festival, a Santo spirito il concerto in piano solo di Mirko Signorile

Al tramonto di venerdì 2 settembre, dalle ore 20,00 sulla rotonda di Santo Spirito a Bari, è previsto il concerto in piano solo di Mirko Signorile. Il pianista barese presenta “A part of me”**, un concerto sognante che sospende il tempo per far spazio ad una narrativa musicale sobria, dove il necessario diventa il focus e il climax dell’intera performance. Un concerto da vivere tutto d’un fiato, magico e cinematografico.

**L’evento “A part of me” in piano solo di Mirko Signorile rientra nella quinta edizione di “Festa del mare”, promossa da Regione Puglia e realizzata dal Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del protocollo d’intesa 2022 con Puglia Promozione, operazione finanziata a valere sul POC PUGLIA 2007-2013 – Azione “Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo”)

In conclusione dell’intero festival, è visitabile fino al giorno 4 settembre (incluso) la mostra “Jeff Buckley Eternal Life”, personale della fotografa Merri Cyr che ha raccontato attraverso i suoi scatti la vita del leggendario Jeff Buckley, dagli esordi fino alla tragica scomparsa di cui quest’anno ricorre il venticinquesimo anniversario. Le preziose immagini sono visibili gratuitamente a Locorotondo nel Museo Perle di Memoria e sulla scalinata di via San Michele Arcangelo.

Piazza Roma (Rotonda), BARI S. SPIRITO | Extralocus

Venerdì 2 settembre | ingresso libero

Ore 20:00 – Live: MIRKO SIGNORILE”A part of me” piano solo