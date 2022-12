Il piano solo di Mirko Signorile al Teatro Comunale di Corato

Il Festival Fausto Zadra prosegue la programmazione al Teatro Comunale di Corato, dove martedì 13 dicembre (ore 20.30) il pianista Mirko Signorile presenta il progetto tra scrittura e improvvisazione intitolato «A Part of Me» e ispirato all’esperienza vissuta in questi ultimi anni con il lockdown. Il pianista e compositore barese propone nuovi brani intrisi di poesia, lirismo e spiritualità per un concerto sognante, che sospende il tempo e fa spazio ad una narrativa musicale sobria. Pertanto, il necessario diventa focus e climax dell’intera performance, un concerto da vivere tutto d’un fiato, magico e cinematografico, pensato com’è tra atmosfere di new classicismo, jazz e suoni elettronici del synth, spesso utilizzati per fare da tappeto e collante alle diverse storie sonore.

Ulteriori info sulla pagina Facebook del Festival pianistico Fausto Zadra. I biglietti (10 euro intero e 7 ridotto) sono acquistabili all'ingresso prima dell’inizio dei concerti. Prenotazioni con un messaggio Whatsapp al 340.5238643.

Il Festival pianistico Fausto Zadra gode del patrocinio finanziario del Comune di Corato e della Fondazione «Vincenzo Casillo», dei patrocini morali dei Comuni di Cellamare e Molfetta e del Conservatorio Piccinni di Bari e della collaborazione dell’Associazione Auditorium, degli Istituti comprensivi Ronchi di Cellamare e Imbriani-Piccarreta di Corato, del Liceo Classico Oriani e del Liceo artistico Federico II, Stupor mundi di Corato.