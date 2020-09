La regista Susanna Nicchiarelli presenta al Galleria di Bari il film ''MISS MARX''

Venerdì 25 settembre, alle 20,45, la regista romana Susanna Nicchiarelli sarà presente al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63), per salutare il pubblico prima della proiezione del suo ultimo film - «Miss Marx» -, e per discuterne in un dibattito, al termine. Il lungometraggio, con Romola Garai, Patrick Kennedy e John Gordon Sinclair (una produzione Vivo Film con Rai Cinema e Tarantula, distribuito da 01 Distribution), è stato presentato in concorso all'ultima Mostra del Cinema di Venezia.

Il film è uno sguardo attento e sensibile su Eleanor Marx, la figlia più piccola di Karl Marx: brillante, colta, libera e appassionata, è tra le prime donne ad avvicinare i temi del femminismo e del socialismo, partecipando alle lotte operaie, e combattendo per i diritti delle donne e l’abolizione del lavoro minorile. Quando, nel 1883, incontra Edward Aveling, la sua vita cambia per sempre, travolta da un amore appassionato ma dal destino tragico.

Susanna Nicchiarelli – Biografia artistica

Susanna Nicchiarelli è nata a Roma. Laureata in Filosofia con un dottorato alla Scuola Normale Superiore di Pisa, nel 2004 si diploma in Regia presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Ha iniziato la sua carriera lavorando con Nanni Moretti e scrivendo e dirigendo corti e documentari. Tra i corti ne ha realizzati due di animazione in stop-motion: Sputnik 5, vincitore del Nastro d’Argento 2010, ed Esca Viva (Live Bait). Nel 2009 dirige il suo primo lungometraggio, Cosmonauta, Premio Controcampo alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, candidato ai David di Donatello come miglior film d’esordio. Seguono La scoperta dell’alba (2013), e Nico, 1988 (2017), Premio Orizzonti Miglior film alla Mostra di Venezia, vincitore di numerosi premi internazionali e di 4 David di Donatello (tra cui quello per la migliore sceneggiatura originale). Miss Marx è il suo nuovo film, in concorso alla 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.