Concorso 'Miss Vintage 2024' all'Expolevante per celebrare lo splendore della bellezza senza tempo

A Bari dall’11 al 14 aprile 2024, dalle ore 11.00 alle 20.00 di ogni giorno, durante l’evento Expo-Levante, al Padiglione 19 Vintage presso la Fiera del Levante si svolgerà uno degli eventi più glamour dell'anno: Miss Vintage 2024, un concorso di bellezza che celebra l'eleganza senza tempo.

Organizzato dall’Associazione Art Fashion Dream APS con passione e dedizione, Miss Vintage 2024 è molto più di un semplice concorso di bellezza. È un'opportunità unica per le ragazze dai 15 ai 30 anni di celebrare lo stile e la grazia dei decenni passati, portando in vita l'iconica moda vintage che continua a ispirare generazioni.

La partecipazione all’evento è completamente gratuita.

Concorrenti provenienti da diverse città italiane si riuniranno a Bari per partecipare non solo per ottenere il titolo di Miss Vintage 2024, ma anche per celebrare la diversità, la creatività e l'autenticità che caratterizzano lo spirito vintage.

Un tripudio di eleganza, con sfavillanti abiti vintage, acconciature sofisticate e trucco impeccabile ricreeranno le epoche dorate della moda. Dai favolosi anni '60 fino agli audaci anni '80, Miss Vintage 2024 sarà un revival attraverso la storia della moda, celebrando ogni dettaglio e ogni sfumatura di stile che ha definito le epoche passate, ma anche in vista dell’utilizzo sempre più presente dei materiali ecosostenibili con l’utilizzo di materiali riciclati per la realizzazione di capi unici intrinsechi di creatività che riescono a dare un forte impatto al mondo della moda attuale.

Dall’11 al 13 aprile dalle ore 11 alle 20,00 si svolgeranno le selezioni delle candidate, mentre il 14 aprile si terranno le semifinali e la finale del concorso; Miss Vintage 2024 è anche un'occasione per guardare al futuro, incoraggiando l'innovazione e l'ispirazione nel mondo della moda e la bellezza da sempre legata al mondo della donna.

Attraverso eventi collaterali come workshop e talk-show sullo stile vintage, conferenze sulla moda e iniziative sociali, l'evento mira a promuovere una visione inclusiva e sostenibile della moda che rispecchi i valori del nostro tempo.

Durante le giornate del 13 e 14 aprile nel pomeriggio ci saranno delle performance live di bodypainting del Maestro d’Arte Maurizio Ferrieri, che interpreterà con la sua creatività un suo abito, realizzato con la delicatezza dei suoi pennelli, enfatizzando la bellezza di una donna; l’artista Anna Cirasola realizzerà dal vivo due abiti utilizzando materiali riciclati come cartone, cartapesta etc.. trasformandole in opere d’arte.

Il 13 e il 14 aprile infine ci saranno alcuni talk-show sul mondo Vintage e in particolare nel settore della moda, interverranno all’EXPOLEVANTE - PADIGLIONE 19 STAND ART FASHION DREAM:



Rosalba Stasolla - Esperta in Comunicazione e Moda

Mariateresa Mileo: Consulente d’Immagine - Matera

Marco Maria D’Ottavi - Modstudio - Milano Fotografo di Moda e Glamour a livello internazionale

Anna Cirasola: Artista specializzata nella creazione di abiti con materiali riciclabili

Katia Cornacchia - Make-up Artist

Nicola Mincuzzi Patron Vintage Store Bari e titolare della Boutique Bidonville (Vintage) di Bari

Anna Laricchia Jewel Designer

Max Arcano - Presidente Associazione Art Fashion Dream



L'intervento fa parte del progetto Eccellenze e Connessioni Interculturali del Made in Italy, promosso nel 2023 e nel 2024 dall’Associazione Art Fashion Dream in collaborazione con molti creativi a livello nazionale per valorizzare il proprio patrimonio culturale ed artistico.

Miss Vintage 2024 non è solo un concorso di bellezza, ma un tributo alla grazia, all'eleganza e alla diversità che caratterizzano le donne di tutto il mondo.



Visita e iscriviti sul sito https://artfashiondream.com/concorso-miss-vintage-2024