Ad Libitum Polignano, il mito di Odisseo si svela a Cala Paguro in una versione inedita

La bellezza delle scogliere di Cala Paguro – anche conosciuta come Cala Paura - di sera accompagnano i viaggiatori della rassegna Ad Libitum – La grande musica a Polignano tra i mari in tempesta solcati da Odisseo con i suoi compagni. Uno speciale appuntamento gratuito, in programma venerdì 14 luglio alle ore 21.30, proprio a ridosso della caletta da cui, un mese prima, sbarca la statua del Santo patrono di Polignano a mare. Nello spettacolo inedito messo in scena da Maurizio Pellegrini, a interpretare l’eroe omerico è l’attore Sax Nicosia, premiato nel 2019 dall’Assostampa quale migliore interprete tragico per l’interpretazione di Menelao nell’Elena di Euripide per la regia di Davide Livermore

Un progetto site specific, che segue la filosofia di Ad Libitum di fare degli spettacoli musicali e teatrali vettori per la valorizzazione delle bellezze paesaggistiche e architettoniche di Polignano a mare per un pubblico sempre più vasto. Il fascino della scogliera si associa così alle sonorità senza tempo scandite dalle launeddas di Jonathan Della Marianna e alle percussioni di Davide Chiarelli. “Ci ritroveremo per lo sbarco di Odisseo – spiega il regista Pellegrini – Polignano si trasforma nell’isola dei Feaci e il pubblico nel popolo che accoglie, e ascolta, l’eroe naufrago. Una storia che parla, oggi come 3000 anni fa, di accoglienza”.

L’evento – realizzato in collaborazione con Fondazione Paolo Grassi – vede in scena anche Michele Basile e Marta Lucini, per una pièce che unisce teatro, musica e letteratura. Ingresso gratuito.

La programmazione estiva di Ad Libitum – con la direzione artistica di Maurizio Pellegrini per Epos Teatro – vede concerti e spettacoli dal 25 giugno al 9 settembre (consultabili sul sito www.eposteatro.com), con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Polignano.