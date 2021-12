'Mo ven Natal 2021', a Carbonara di Bari la magia del Natale tra musica, spettacoli e tanto divertimento

Domenica 12 dicembre l’Associazione culturale Progetto Carbonara, in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria del Fonte, il Gruppo Speleologico Vespertilio CAI-Bari e Wonderland eventi organizza in Piazza Santa Maria del Fonte a Carbonara di Bari Mo ven Natal 2021.

Una grande festa, rivolta ad adulti e bambini, per condividere e festeggiare insieme la magia del Natale tra musica, spettacoli e tanto divertimento. L’apertura della manifestazione è affidata all’Associazione Wonderland eventi che allestirà un grande villaggio di Babbo Natale gonfiabile dove Babbo Natale, insieme agli elfi e a tutti gli animali del polo nord, potrà incontrare i più piccoli e ricevere le loro letterine. Si proseguirà poi con l’Associazione Progetto Carbonara che inaugurerà e accenderà l’albero realizzato ai soci e legato alla tradizione culturale e popolare di Carbonara. Il maestro Vito Guerra, in arte “Piripicchio”, riscalderà gli animi del pubblico con un viaggio musicale tra i ritmi e i suoni della musica popolare meridionale. Poi, grazie alla preziosa collaborazione con il Gruppo Speleologico Vespertilio CAI-Bari, si assisterà alla discesa in teleferica di Babbo Natale che, accompagnato dai suoi fidati elfi, distribuirà caramelle e cioccolatini a tutti i bambini. Il gran finale spetterà, invece, al gruppo “Fourzone Company”, che riarrangerà coralmente brani natalizi e non solo. Durante la serata sarà possibile acquistare prodotti artigianali natalizi e degustare cioccolata calda, popcorn, birra artigianale e panini negli stand allestiti da Progetto Carbonara e Voodoo Foodoo. L’evento è gratuito e verrà svolto rispettando tutte le disposizioni anti-COVID 19. L’accesso, pertanto, è consentito solo ai possessori di Green Pass.

Programma:

- ore 10.30/13.00 – 17.00/22.00 Inaugurazione del villaggio di Babbo Natale

- ore 11.00 Spettacolo itinerante di musica popolare

- ore 18.00 Inaugurazione e accensione dell’albero realizzato dai soci di “Progetto Carbonara”

- ore 19.00 Discesa dai tetti di Babbo Natale

- ore 20.00 Concerto del gruppo “Fourzone Company”