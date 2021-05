Mobilitazione dei liberi fino alla fine

Tutte le indagini demoscopiche affermano che la maggioranza assoluta degli italiani è favorevole alla legalizzazione dell'eutanasia, sia perchè ciò viene considerata una conquista civile nel campo dei diritti in quanto assicura dignità all'essere umano anche nel momento terminale della propria esistenza, sia perchè gli individui sono sensibili alla sofferenza che i propri cari, amici e conoscenti sono costretti a subire inutilmente a causa dell'età, di patologie, od incidenti.

Mentre in numerosi Paesi dell'Europa i Parlamenti hanno legalizzato l'eutanasia, in Italia si incontrano resistenze e difficoltà.

Non è andata infatti a buon fine una proposta di legge di iniziativa popolare sull'eutanasia, sottoscritta da oltre 140 mila cittadini, nè ha sortito il risultato sperato la sentenza n° 242/2019 della Consulta che ha stabilito il diritto, a determinate condizioni, di accedere all'aiuto al suicidio.

Attese queste premesse si è costituito un Comitato Promotore per il Referendum sull'Eutanasia che il 20 aprile scorso ha depositato in Cassazione un quesito referendario con lo scopo di abrogare la norma che criminalizza l'aiuto alla morte volontaria.

Con lo scopo di sensibilizzare i cittadini in merito al tema dell'eutanasia legale ed informarli sul quesito referendario che sarà sottoposto a voto nei tre mesi da luglio a settembre, nei giorni 14, 15 e 16 maggio sarà allestito un banchetto in via Argiro con angolo Corso Vittorio Emanuele dalle ore 9,30 alle 20,00

