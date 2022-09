'Moby dick' in scena al Teatro Abeliano

Spettacolo con attori e pupazzi liberamente tratta dal romanzo Moby Dick di Herman Melville adatto dai 5 anni in su

regia Ada Umberto De Palma

testi Zenone Benedetto

musica Antonio Cericola

attori Tiziano Feola | Raffaella Mutani | Tommaso Di Giorgio

pupazzi Ada e Mario Mirabassi

scene Albert Van Hengel

audio/luci Carlo Menè

costumi Ettore Margiotta

produzione TSA Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con I Guardiani dell’Oca



Chiamatemi Ismaele. Alcuni anni fa, non importa quanti, avendo pochi soldi in tasca e nulla di particolare che mi legasse alla terra ferma, decisi di prendere la via del mare, non so perché, forse per il gusto dell’avventura o forse perché volevo vedere più da vicino le balene.

E’ di questa mia avventura che voglio narrarvi, fatta di uomini coraggiosi, di tempeste, strani incontri, misteriose creature marine, capitani coraggiosi, ma soprattutto fatta da infiniti sussulti dell’anima, che come onde impetuose, spingeranno ognuno di noi verso l’ignoto, verso quel blu profondo nel quale ogni desiderio di conoscenza combatte per scongiurare il proprio naufragio. Moby Dick, è una storia fatta di continui cambiamenti, fatta di vele issate o ammainate, di lanterne dalla fioca luce e di legni vissuti del ponte di una nave in costante movimento nei colori del mare.



Ismaele è questo il suo nome!