"Le regine del soul" della Modern New Orchestra all'AncheCinema, viaggio musicale tra i brani più belli e più ricercati della Soul Music

Penultimo appuntamento, martedì 13 dicembre alle ore 20:30, della rassegna musicale MUSICA, EVOLUZIONE, ESPRESSIONE organizzata da AncheCinema, in collaborazione con l'associazione Mozart Italia - sede di Bari, con il sostegno del Ministero della Cultura e la direzione artistica di Giovanna Valente. In programma “Le regine del soul” della Modern New Orchestra, un viaggio musicale tra i brani più belli e ricercati della soul music nel ricordo della mitica Aretha Franklin e delle sue migliori interpreti come Nina Simone, Etta James, Tina Turner, Alicia Keys e Amy Winehouse. Introduzione a cura di Ugo Sbisà, giornalista e docente di storia del Jazz presso il Conservatorio "N.Piccinni" di Bari.

La Modern New Orchestra, formazione nata dall’idea di un sodalizio musicale tra i musicisti Doni Antonelli e Alessandro Binetti, è composta da 8 musicisti professionisti con esperienze musicali individuali e influenze jazzistiche. I musicisti hanno alle spalle una proficua attività concertistica nazionale e internazionale, oltre ad essere docenti del Conservatorio di Bari, di Scuole Secondarie di primo grado e/o docenti della Scuola di Musica “Il Pentagramma” di Bari. Numerose le incisioni e le collaborazioni che i componenti della Modern New Orchestra hanno realizzato nel corso della loro carriera con artisti di chiara fama quali: Gino Paoli, Ornella Vanoni, Mariella Nava, Rossana Casale, Tullio De Piscopo, Gigi Proietti, Simona Molinari, Sergio Endrigo, Luis Bacalov, Chiara Civello, Karima, Mario Rosini, Fabrizio Bosso, Roberto Ottaviano, Paolo Fresu, Enrico Rava, Roberto Molinelli, Dee Dee Bridgewater oltre a tanti nomi internazionali del jazz.

Diverse sono state anche le collaborazioni con l’Orchestra del Petruzzelli e con l’Orchestra Metropolitana di Bari, come molteplici sono le rassegne musicali e i festival jazz nazionali nelle quali si è esibita, riscuotendo sempre notevoli successi di critica e di pubblico. La voce di Luciana Negroponte, cantante gospel, soul, R&B e jazz, arricchisce la formazione con la sua particolare estensione e timbrica vocale.

MUSICA, EVOLUZIONE, ESPRESSIONE è una rassegna che proseguirà fino al 19 dicembre dedicata alla musica classica, del ‘900 e contemporanea: musica colta, nota e rinomata, affiancata a pagine e generi musicali di rara esecuzione, coinvolgendo sia autori ed interpreti affermati in campo nazionale ed internazionale, che giovani promesse e giovani professionisti già segnalati dalla critica.

MARTEDÌ 13 DICEMBRE | ORE 20:30

LE REGINE DEL SOUL - Viaggio musicale tra i brani più belli e più ricercati della Soul Music nel ricordo della mitica Aretha Franklin e delle sue migliori interpreti

Modern New Orchestra

Luciana Negroponte, voce

Vincenzo Marinelli, sax

Doni Antonelli, tromba

Franco Angiulo, trombone

Alessandro Binetti, piano

Rossella Perrone, synth

Danilo Amato, basso

Lello Patruno, batteria

Programma

1. (YOU MAKE ME A FEEL LIKE) A NATURAL WOMAN, di Carole King & Gerry Goffin (Aretha Franklin)

2. I PUT A SPELL ON YOU, di Screamin' Jay Hawkins (Nina Simone)

3. AT LAST, di Mack Gordon e Harry Warren (Etta James)

4. I’LL NEVER FALL IN LOVE AGAIN, di Burt Bacharach & Hal (Dionne Warwick)

5. IF I AIN’T YOU, di Alicia Keys (Alicia Keys)

6. REHAB, di Amy Winehouse (Amy Winehouse)

7. I SAY A LITTLE PRAYER, di Burt Bacharach & Hal David (Aretha Franklin)

8. FEELING GOOD, di Anthony Newley & Leslie Bricusse (Nina Simone)

9. I JUST WANT TO MAKE LOVE TO YOU, di Willie Dixon (Etta James)

10.WALK ON BY, di Burt Bacharach & Hal David (Dionne Warwick)

11.SIMPLY THE BEST, di Mike Chapman & Holly Knight (Tina Turner)

12.RESPECT, di Otis Redding (Aretha Franklin)

13.THINK, di Aretha Franklin & Ted White (Aretha Franklin)

14.THAT’S WHAT FRIENDS ARE FOR, di Burt Bacharach & Carole Bayer (Dionne Warwick)

15.PLEASE COME HOME FOR CHRISTMAS, di Charles Brown (Kelly Clarkson)

BIGLIETTI

- biglietto platea/pedana: 15/12€ (intero/ridotto)

- biglietto ridotto studenti: 7€

+ diritti di prevendita