Mola Christmas Show con I Neri per Caso, Frida Bollani Magoni e i SeiOttavi

I Neri per Caso, Frida Bollani Magoni, i SeiOttavi. Voci che cantano il Natale per il Mola Christmas Show, la mini-rassegna musicale in programma dal 27 dicembre all’8 gennaio ideata per l’Agìmus da Piero Rotolo e Maurizio Pellegrini con la collaborazione del Comune di Mola di Bari. Voci a cappella, come quelle dei Neri per Caso, loro stessi un «caso» unico nel panorama della musica italiana, nel solco dei grandi ensemble vocali europei ed americani. Forse pochi ricordano, ma al debutto discografico, nel 1996, pubblicarono proprio un album di canzoni natalizie, «So This is Christmas». Sono passati venticinque anni da allora. E con il loro modo di reinterpretare i grandi classici, i Neri per Caso, di scena lunedì 27 dicembre (ore 20.30) nel PalaTenda di piazza XX Settembre con il recital «Natale per Caso», continuano ad affascinare appassionati di vari generi ed età diverse.

Poi c’è la voce angelica di Frida Bollani Magoni, un miracolo di grazia. La grazia con cui l’artista canta accompagnandosi al pianoforte. Figlia d’arte - suo padre e sua madre sono il geniale pianista jazz Stefano Bollani e la vocalist Petra Magoni - Frida è magia, dolcezza, freschezza, speranza. Una voce d’incanto, perfetta per questo recital di «Note natalizie» che tocca Mola di Bari nello spirito del tour, realizzato interamente nelle chiese italiane con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico del Paese. L’appuntamento con Frida Bollani Magoni, previsto giovedì 30 dicembre (ore 20.30), è, infatti, nella chiesa del Sacro Cuore, dove l’artista è attesa per un concerto dalle tonalità fatate.

D’altronde, Natale è anche fiaba dentro l’atmosfera che a Charles Dickens ispirò il racconto capolavoro sulla metamorfosi del vecchio e tirchio finanziere Ebenezer Scrooge, cambiato radicalmente dopo aver ricevuto visita da tre spettri durante la notte del 25 dicembre. Una notte che in «A Christmas Carol» Dickens racconta restituendo lo spirito di una festa considerata la festa dell’infanzia, ripresa in chiave tutta musicale nel concerto «Racconto di Natale» in programma nel PalaTenda sabato 8 gennaio (ore 20.30) con i cantanti dell’ensemble SeiOttavi, altro ensemble portavoce dello stile contemporaneo a cappella reso immortale dagli Swingle Singers.

Prenotazioni online su www.associazionepadovano.it. Info 368568412 e 3939935266.