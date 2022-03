Molfetta bike festival, pedalate, visite guidate, laboratori, food e musica

Pedalate di gruppo, visite guidate ai siti del territorio, dal Pulo e alle torri di avvistamento, laboratori teorici e pratici sulla bicicletta, ma anche la ciclocucina con i prodotti gastronomici del territorio e un concerto itinerante su un risciò nelle vie del centro per sostenere il commercio di prossimità. È il primo “Molfetta bike festival”, il cartellone di eventi gratuiti del Comune di Molfetta per promuovere la mobilità dolce, presentato in conferenza stampa, sul prato di Lama Martina, dal sindaco Tommaso Minervini e dagli assessori Maridda Poli (Cultura), Vincenzo Spadavecchia (Sport).

Si inizia domenica 13 marzo, alle 10 in piazza Aldo Moro, per il primo Family Bike tour, una pedalata leggera destinata a tutti, anche alle famiglie. Poi sabato 19 marzo, alle 18, il primo laboratorio pratico di ciclomeccanica alla Cittadella degli artisti.

“Con questa rassegna – spiega il sindaco Tommaso Minervini – proseguiamo le nostre politiche sulla mobilità sostenibile. Accanto alle opere materiali, come le piste ciclabili e la velostazione che a breve aprirà i battenti, c’è bisogno di quelle immateriali, sociali, gli incontri, le pedalate collettive che contribuiscono a consolidare il senso di comunità con l'obiettivo di avere tutti quanti una città più bella e vivibile. Il “Molfetta bike festival”, infatti, vuole sensibilizzare le famiglie, gli studenti e i cittadini alla cultura della mobilità dolce”.

Le pedalate e le visite guidate saranno coordinate da I Bicipedi, giovane start-up vincitrice del bando regionale PIN “Pugliesi Innovativi” nel 2018.

“Un altro obiettivo della rassegna – affermano l’assessore alla Mobilità Maridda Poli e l’assessore allo Sport Enzo Spadavecchia – è quello di far scoprire i nostri luoghi attraverso il mezzo più ecologico e sostenibile. Tra gli eventi proposti, al termine di una biciclettata, ci sarà un picnic a Lama Martina per vivere assieme la bellezza del nostro parco naturale con la ciclocucina e i suoi prodotti gastronomici a chilometri zero. Chiuderemo la rassegna ad aprile con una pedalata nel centro della città e un concerto itinerante del cantautore Misga, che si muoverà su un risciò, per promuovere il commercio di prossimità. Chi lo dice che per fare shopping bisogna prendere l’automobile? Meglio la bici”.

IL PROGRAMMA

Domenica 13 marzo - 10.00h - 2h circa

Le fortificazioni - Family BikeTour - 13 km



Sabato 19 marzo - 18.00h - 2h Laboratorio

Ciclomeccanica di base: dalla manutenzione alle forature



Domenica 20 marzo - 09.00h - 3.5h circa

Le Torrette di Avvistamento - GravelTour - 25 km



Sabato 26 marzo - 1800h - 2h Laboratorio

Il cicloturismo: dalla preparazione agli stili di viaggio



Domenica 27 marzo - 09.00h - 3.5h circa

Il Pulo di Molfetta - Family BikeTour - 13 km

Ciclocucina Street Food Rurale - 13.00h - Lama Martina



Sabato 9 aprile - 16.00h - 2h circa

Il Porto e la Lama - Family BikeTour - 10 km

MISGA RiShow cantautorato itinerante - 18.00h

Tutti gli eventi sono gratuiti. I BikeTour partono dalla Stazione Fs, i laboratori di ciclomeccanica si svolgono alla Cittadella degli Artisti. Per partecipare agli eventi iscriversi al form https://forms.gle/ 8tsvGbSVRdRv7rAh6 Per info molfettabikefestival@ gmail.com