Visita guidata a Molfetta: la città fatta di miele

Sabato 06 ore 17.00 appuntamento con Puglia Nostra: "Scopriremo lo splendido centro storico di Molfetta. Il centro medievale sorge nella penisola detta di Sant’Andrea, dall’omonima antica chiesa, citata per la prima volta in documenti notarili nel 1126. I palazzi più significativi, collocati prevalentemente lungo il perimetro del borgo, risalgono al periodo successivo al 1529, anno del Sacco francese, che produsse danni notevoli al patrimonio architettonico e documentario della città. Entreremo nella città antica attraverso la Porta che si apre su Corso Dante".

Costo: 10 euro

Cattedrale dell’Assunta

Sala dei Templari

Duomo di San Corrado

Punto d’incontro: Corso Dante Alighieri c/o Cattedrale dell’Assunta

Come PRENOTARE: Inviando una mail a info@pugliarte.it e/o chiamando o mandando un sms o WhatsApp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono. L’EVENTUALE DISDETTA DEVE ESSERE COMUNICATA ENTRO MASSIMO 24H PRIMA DALL’INIZIO DELL’EVENTO