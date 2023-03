Molfetta night run 2023

La Molfetta Night Run è la corsa di tutti. Al via le iscrizioni per la 5^ edizione, l'evento non competitivo in notturna per le strade di Molfetta: www.molfettanightrun.it

Chi si iscrive on-line potrà scegliere e garantirsi la taglia della propria t-shirt.

Zero competizione, massimo divertimento. La “corsa-spettacolo” vivrà momenti di festa, animazione, musica, sport. Grandi e piccoli, uomini e donne, famiglie e comitive saranno protagonisti annunciati di un’iniziativa ormai attesissima. Un evento sotto le stelle. Una serata in cui, scarpette e maglia fluo, si vive e percorre Molfetta in modo diverso.

Una manifestazione che inizierà il giorno prima, con la consegna dei kit gara (ricchi di tipicità enogastronomiche e prodotti dalle aziende partner) nel Villaggio dei Runners in piazza Municipio, per poi entrare nel vivo il sabato pomeriggio (quando si terrà la Baby Night Run, dedicata ai più piccoli) e in serata (con la Night Run). Niente ordine d’arrivo, premi esclusivamente simbolici, senza barriere di alcun tipo. Partecipare alla Molfetta Night Run vuol dire aderire a un’iniziativa in cui l’accesso è aperto senza limiti. Non a caso, attraverso la Special Night Run, garantiamo

partecipazione gratuita ai diversamente abili. Protagonisti di una festa. In prima fila più di tutti.

L'energia umana, il potere delle persone. Quello che ci vuole e che ci voleva dopo anni di isolamento non troppo lontani. La risposta perfetta e felice a un periodo buio. La piazza che si apre alla gente. La gente che (ri)sorride alla vita.

Una festa. Con spensieratezza e gioia in prima fila. A pieni polmoni. Di corsa… o camminata. Tutto questo in un clima speciale, un’atmosfera unica. Un pieno di energia.

DATA: sabato 29 aprile

LOCATION: corso Dante

RADUNO: dalle ore 19

PARTENZA: alle 21 circa

PERCORSO: 5 o 10 km

PARTNER TECNICO: Free Runners Molfetta

ISCRIZIONE ADULTI: www.molfettanightrun.it

ISCRIZIONE BAMBINI: https://bit.ly/3Z989DO

COSTO ADULTI: 10€ (dieci/00)

COSTO BABY: 8€ (otto/00)



Maggiori info su www.molfettanightrun.it