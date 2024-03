Molfetta si colora di Night Run, l'evento più atteso della primavera

Finalmente Molfetta Night Run. Gli organizzatori della società di eventi Studio360 hanno ufficializzato la data della corsa spettacolo giunta ormai alla sua sesta edizione. E allora, eccola qua la data: sabato 4 maggio, con partenza da corso Dante alle ore 21, ma festa, musica, animazione e spettacolo ben prima, sin dalle 19. Un’edizione speciale, quella del 2024, con un tema che diverrà filo conduttore di molte delle iniziative a tema. La Molfetta Night Run sarà dominata dai colori dell’arcobaleno. Un tripudio di sfumature, all’insegna della gioia e della vitalità.

Come se bon bastasse, con la Baby Run, dedicata ai bimbi di età fino ai 10 anni, tutte le attività inizieranno alle 17. Momenti di grande partecipazione, di Sport con la S maiuscola, tra sorrisi, gioia e tanta voglia di condividere un’iniziativa attesissima.

La Molfetta Night Run, organizzata in collaborazione con l’Asd Free Runners Molfetta, come ogni anno non avrà un valore competitivo, non saranno premiati vincitori, ma sarà una corsa per tutti e di tutti, inclusiva e divertente. Lungo un percorso di 5 o 10 km che non sarà necessario scegliere in fase di iscrizione, ma anche durante l’evento stesso, i partecipanti potranno correre o passeggiare, in famiglia o comitiva, con i colleghi o gli amici di sempre.

Iscriversi è semplicissimo: basta andare sul sito https://www.molfettanightrun.it e compilare il form di iscrizioni, seguendo le indicazioni.

Sulle pagine Facebook e Instagram dell’evento, poi, sarà possibile restare aggiornati su tutti i dettagli della Molfetta Night Run, che saranno svelati di giorno in giorno. Intanto già qualcosa è possibile dire a proposito della possibilità di opzionare la taglia della propria t-shirt. Chi si iscriverà entro il 7 aprile, potrà scegliere la taglia della maglia ufficiale dell’edizione 2024.

Altre info utili: anche quest’anno ci sarà un ricco sponsor kit, distribuito sin dalla mattinata del 4 maggio nel Villaggio dei Runners allestito in piazza Municipio. Prevista ovviamente un’area ristoro post gara (sia per la Baby Run che per la Night Run vera e propria), così come non mancheranno tante, tante sorprese.

Non resta che iscriversi. E iniziare a riscaldarsi.